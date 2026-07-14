Từ ngày 15/7, thu phí phương tiện trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

Đợt thu phí đầu tiên áp dụng đối với 5 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ. Thời điểm bắt đầu thu phí từ 20 giờ ngày 15/7/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc tổ chức thu phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước trực tiếp quản lý, khai thác; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về lộ trình thu phí các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 15/7, 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 chính thức bắt đầu thu phí. Ảnh: Cục Đường bộ

Theo lộ trình Bộ Xây dựng chỉ đạo, sau 5 dự án này, 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ hoàn thành để tổ chức thu phí từ ngày 15/8/2026; tiếp đó 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ triển khai thu phí từ ngày 15/9/2026.

Để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động dán thẻ ETC, bảo đảm tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên cao tốc.

Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Ảnh: Cục Đường bộ

"Người điều khiển phương tiện cũng cần chấp hành hệ thống báo hiệu, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện", Cục Đường bộ khuyến cáo.

Việc triển khai thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc đầu tư công được kỳ vọng sẽ tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về công tác triển khai thu phí tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Hệ thống thu phí điện tử không dừng tại 5 dự án thành phần gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây chính thức vận hành từ 22h ngày 2/3/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Đến ngày 21/6/2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 12,8 triệu lượt giao dịch, tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 1.219 tỷ đồng.

Trong đó, tháng 3 ghi nhận trên 2,6 triệu lượt xe với số thu hơn 260 tỷ đồng; tháng 4 đạt trên 3,4 triệu lượt xe, thu hơn 333 tỷ đồng; tháng 5 đạt trên 3,6 triệu lượt xe, thu hơn 348 tỷ đồng; riêng ba tuần đầu tháng 6 ghi nhận trên 3 triệu lượt xe, số thu đạt trên 274 tỷ đồng. Sau thời gian đầu vận hành còn phát sinh nhiều bất cập, các tồn tại lớn của hệ thống thu phí hiện đã cơ bản được khắc phục.