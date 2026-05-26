Từ ngày 28/5, các phương tiện được lưu thông trên cầu Long Biên, Hà Nội

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, từ 0 giờ ngày 28/5, các phương tiện xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được phép lưu thông trở lại trên cầu Long Biên theo phương án tổ chức giao thông trước đây.

Cụ thể, các phương tiện và người dân có thể di chuyển theo cả hai chiều từ phường Bồ Đề (quận Long Biên) sang quận Hoàn Kiếm và ngược lại trên phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ đã được sửa chữa, hoàn thiện.

Để bảo đảm tổ chức giao thông thông suốt, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phân luồng tạm thời được lắp đặt từ tháng 3/2026; đồng thời, khôi phục đầy đủ hệ thống biển báo theo hiện trạng ban đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn giao thông trên cầu.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố được đề nghị phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các phường Bồ Đề và khu vực Hoàn Kiếm tăng cường tuyên truyền, thông báo rộng rãi để người dân nắm bắt, thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông.

Trước đó, từ 9h sáng 28/3, lực lượng chức năng TP.Hà Nội đóng toàn bộ cầu Long Biên đối với mọi phương tiện theo cả hai chiều, phục vụ sửa chữa đột xuất phần đường bộ hai bên cầu và bảo đảm an toàn vận hành tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn cứng tại các lối lên xuống, đồng thời lắp đặt hệ thống cửa chắn đồng bộ. Ngay sau khi phong tỏa, các đơn vị thi công triển khai máy móc, thiết bị, khẩn trương bắt tay vào các hạng mục sửa chữa theo kế hoạch.

Khi đó, toàn bộ luồng phương tiện xe máy và xe thô sơ qua sông Hồng được chuyển hướng sang cầu Chương Dương. Cụ thể: Hướng đi từ Long Biên 1, Long Biên 2 sẽ di chuyển dọc đường Long Biên - Xuân Quan, sau đó rẽ lên cầu Chương Dương.

Hướng đi từ Yên Phụ, Hàng Đậu di chuyển qua đường Trần Nhật Duật, lên vòng xuyến đầu cầu và đi lên cầu Chương Dương.

Hướng đi từ Trần Quang Khải, Đê 401 đi thẳng lên vòng xuyến đầu cầu để qua cầu Chương Dương.

Đáng chú ý, xe đạp được phép lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp cầu Chương Dương nhằm giảm áp lực đi lại cho người dân trong thời gian thi công.