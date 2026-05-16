Từ ngôi giàu nhất châu Á đến bê bối chấn động: Tỷ phú Gautam Adani 'trả giá' đắt vì cáo buộc gian lận ở Mỹ

Ông Gautam Adani, Chủ tịch tập đoàn Adani. Ảnh Indranil Aditya/Bloomberg/Hình ảnh Getty

Theo dữ liệu từ tập đoàn LSEG - sở hữu và vận hàn Sở Giao dịch Chứng khoán London, một trong những sàn chứng khoán lớn và lâu đời nhất thế giới - cả hai cổ phiếu vẫn đang giao dịch cao hơn mức đỉnh trong 52 tuần qua. Cổ phiếu Adani Enterprises đã tăng khoảng 24% từ đầu năm, trong khi Adani Green tăng khoảng 41%.

Đà tăng diễn ra bất chấp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc, tỷ phú Gautam Adani và cháu trai Sagar Adani đã đánh lừa nhà đầu tư cũng như các tổ chức tài chính tại Mỹ trong một kế hoạch hối lộ và gian lận liên quan tới các hợp đồng năng lượng mặt trời tại Ấn Độ.

Theo thỏa thuận dàn xếp, ông Gautam Adani sẽ nộp phạt 6 triệu USD, còn cháu trai ông - Sagar Adani nộp 12 triệu USD.

Trong hồ sơ gửi lên các sở giao dịch chứng khoán Ấn Độ, Adani Green cho biết cả hai đã đồng ý để tòa án đưa ra “phán quyết cuối cùng mà không thừa nhận cũng không bác bỏ các cáo buộc trong đơn kiện dân sự”, đồng thời chấp nhận nộp tiền phạt.

Công ty cũng nhấn mạnh rằng họ không phải là bên trong vụ kiện và “không bị đưa ra bất kỳ cáo buộc nào”.

Sau khi phục hồi từ mức giảm đầu phiên do tin tức về thỏa thuận với SEC, cổ phiếu Adani Enterprises tăng 1,8%, còn Adani Green – công ty nằm ở trung tâm các cáo buộc hối lộ – tăng thêm 0,6%.

Đơn kiện dân sự của SEC nhằm vào tỷ phú Gautam và cháu trai Sagar Adani, cùng các lãnh đạo tại Azure Power Global, xoay quanh cáo buộc hối lộ liên quan tới các hợp đồng điện mặt trời do chính phủ Ấn Độ trao thầu.

Theo nhiều hãng truyền thông, Bộ Tư pháp Mỹ nhiều khả năng cũng sẽ hủy bỏ các cáo buộc hình sự liên quan tới gian lận đối với Adani.

Trước đó, một tòa án liên bang tại New York đã truy tố Gautam Adani cùng 7 người khác vào tháng 11/2024 với các cáo buộc hình sự liên quan tới một kế hoạch hối lộ và gian lận bị cáo buộc.

Các công tố viên cho rằng các bị cáo đã chi hơn 250 triệu USD tiền hối lộ cho quan chức chính phủ Ấn Độ, đánh lừa nhà đầu tư và ngân hàng để huy động hàng tỷ USD, đồng thời cản trở công lý, theo tài liệu tòa án.

Dù hành vi bị cáo buộc diễn ra tại Ấn Độ, các bị cáo vẫn bị truy tố tại tòa án liên bang Brooklyn vì hoạt động huy động vốn được thực hiện tại Mỹ.

Tập đoàn Adani đã bác bỏ các cáo buộc từ phía giới chức Mỹ và gọi chúng là “vô căn cứ”.

Trong cuộc gặp tại trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington tháng trước, nhóm luật sư của Adani do Robert J. Giuffra Jr. dẫn đầu cho rằng các công tố viên thiếu “bằng chứng cơ bản”, theo một báo cáo của New York Times hôm thứ Năm.

Báo cáo cũng cho biết doanh nhân Ấn Độ này đã đề nghị đầu tư 10 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ và tạo ra 15.000 việc làm.

Đầu năm nay, SEC từng đề nghị thẩm phán liên bang Nicholas Garaufis tại Brooklyn cho phép gửi lệnh triệu tập pháp lý cho Adani sau khi Bộ Luật và Tư pháp Ấn Độ hai lần từ chối chuyển giao tài liệu này trong năm ngoái.

Cơ hội giảm áp lực tài chính?

Theo công ty nghiên cứu Deven Choksey Research, việc giảm bớt bất ổn pháp lý tại Mỹ có thể giúp Tập đoàn Adani tiếp cận trở lại các thị trường vốn quốc tế, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch mở rộng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hạ tầng.

Tính đến tháng 9 năm ngoái, tập đoàn này có khoản nợ ròng gần 2.780 tỷ rupee (khoảng 29 tỷ USD), theo dữ liệu công ty. Các ngân hàng toàn cầu và thị trường vốn quốc tế hiện chiếm 41% tổng nợ của Adani Group.

Báo cáo cho rằng “gánh nặng nợ cao vẫn là rủi ro mang tính cấu trúc”, nhưng điều này có thể được xử lý nhờ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 20% mỗi năm.

Ông Gautam Adani hiện là Chủ tịch của Adani Group - đế chế kinh doanh trải rộng từ cảng biển, năng lượng tới cơ sở hạ tầng. Tập đoàn này sở hữu 11 công ty niêm yết công khai, trong đó gia đình Adani nắm cổ phần chi phối tại nhiều doanh nghiệp.

Tập đoàn cũng từng bị chú ý sau báo cáo năm 2023 của Hindenburg Research, tổ chức đã cáo buộc Adani gian lận kế toán và thao túng cổ phiếu. Adani Group nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.