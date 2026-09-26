Từ vụ tài xế thu 70.000 đồng cuốc xe 2km tại Quy Nhơn, một HTX ở Gia Lai bị phạt

Ngày 26/9, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn (trụ sở chính ở phường Quy Nhơn Nam) về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng vận tải, danh sách hành khách.

Cụ thể, tối 30/8, ông L.N.H., là lái xe của Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 77H-103.xx, vận chuyển hành khách từ địa chỉ 194 đường Xuân Diệu (trước nhà hàng Thuyền Quán) đến số 1H1 đường Nguyễn Thị Định (trước khách sạn L’Amor) nhưng không thực hiện ký kết hợp đồng vận tải bằng giấy hoặc hợp đồng điện tử. Đây cũng chính là cuốc xe mà du khách phản ánh bị “chặt chém”.

Với lỗi vi phạm này, đơn vị bị xử phạt 11 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với phương tiện nói trên.

Phương tiện vi phạm. Ảnh: QN.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng ban hành quyết định xử phạt đơn vị này về 7 lỗi vi phạm khác gồm: Không lưu trữ đầy đủ theo quy định các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị; có bộ phận quản lý an toàn nhưng bộ phận này không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định; có lập nhưng không cập nhật đầy đủ, chính xác lý lịch hành nghề của lái xe theo quy định.

Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách không có hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông, thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe theo quy định; sử dụng lái xe để tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải hành khách và an toàn giao thông theo quy định; không thực hiện việc niêm yết thông tin trên xe theo quy định; không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định.

Với 7 lỗi vi phạm nói trên, đơn vị bị phạt số tiền 77 triệu đồng.

Tổng mức phạt 2 quyết định là 88 triệu đồng. Đơn vị này cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải 2 tháng, đồng thời phải khắc phục các tồn tại, vi phạm nói trên.

Việc xử phạt được áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và Nghị định số 336/2025/NĐ-CP.

Trước đó, một hành khách phản ánh việc đi quãng đường khoảng 2km tại Quy Nhơn nhưng bị thu 75.000 đồng, cao hơn mức giá của chuyến xe được đặt qua ứng dụng.

Đáng chú ý, hành khách đã nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để phản ánh sự việc, đồng thời gửi hình ảnh và biển số xe.

Theo phản ánh, hành khách lo ngại những trường hợp thu tiền tùy tiện, không niêm yết, thiếu quản lý nếu tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh Quy Nhơn - một đô thị du lịch thân thiện, mến khách.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai họp xử lý khẩn, sau phản ánh của du khách. Ảnh: QN.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra, rà soát và yêu cầu Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn báo cáo, giải trình.

Kết quả xác minh cho thấy xe biển số 77H-103.xx là xe hợp đồng sử dụng hợp đồng điện tử của Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn, không phải xe taxi.

Xe do ông Lê Ngọc Hưng điều khiển, vận chuyển hành khách từ đường Xuân Diệu đến khách sạn L’Amor và thu của hành khách 70.000 đồng.

Theo giải trình của lái xe và hợp tác xã, trước khi thực hiện chuyến đi, hai bên chưa trao đổi, thỏa thuận đầy đủ về giá cước. Tại cuộc họp, lái xe thừa nhận số tiền thu thực tế cao hơn giá cước của chuyến xe được đặt qua ứng dụng.