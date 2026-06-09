Ngân hàng MB tiếp tục nhận quyết định xử lý thuế 10,2 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) đã công bố thông tin về việc nhận quyết định xử lý sau kiểm tra thuế từ cơ quan thuế.

Theo đó, ngày 5/6/2026, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-DNL về kết quả kiểm tra thuế đối với ngân hàng. Tổng số tiền bị xử lý sau kiểm tra thuế từ cơ quan thuế là 10,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận quyết định, MB đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

Trích công bố thông tin của MB.

Trước đó, ngân hàng MB từng được nhắc tên trong báo cáo Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo gửi Quốc hội vào tháng 4/2026. Báo cáo tổng hợp kết quả chính từ 231 Báo cáo kiểm toán (BCKT) của 126 nhiệm vụ kiểm toán tổ chức trong năm 2025 đối với niên độ ngân sách năm 2024.

Theo kết luận, ngân hàng MB còn có những tồn tại như hạch toán doanh thu, thu nhập, chi phí chưa đúng quy định. Theo đó, MB hạch toán thiếu 5,78 tỷ đồng lãi dự thu; hạch toán thiếu 3,04 tỷ đồng, thừa 14,52 tỷ đồng phí bảo lãnh; hạch toán thiếu dự thu 9,68 tỷ đồng, dự chi 9,25 tỷ đồng phí dịch vụ thanh toán với các ngân hàng; hạch toán chi y tế cho cán bộ nhân viên ngoài quỹ lương 23,71 tỷ đồng, không đúng với quy định nội bộ của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2026, cổ đông MB thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15%. Với mục tiêu này, lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm nay của ngân hàng là hơn 39.400 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 28%, huy động vốn tăng 30% và dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% theo giới hạn của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%.

Các chỉ tiêu hiệu quả dự kiến gồm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 20–21%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản khoảng 2% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập dưới 28%.

Quý I/2026, ngân hàng MB báo lãi trước thuế đạt 9.628,4 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 1.242,1 tỷ đồng.