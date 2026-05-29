Từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt tốc độ cao

Tại buổi làm việc với Viện Công nghệ (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã đánh giá cao công tác nghiên cứu khoa học công nghệ của các đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, đây là các đơn vị quân đội đã có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học công nghệ. Các nghiên cứu được tiến hành bài bản, đi từ công nghệ nền như thiết kế chế tạo đến công nghệ lõi về vật liệu, phát triển công nghệ cao ứng dụng công nghệ điện, điện tử.

Riêng Tập đoàn Viettel đã có nhiều sản phẩm công nghệ đột phá ở nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Vì vậy, để có thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan "Công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị" được giao, Bộ trưởng đề nghị các cục, vụ, viện, các trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngành Xây dựng được giao nhiệm vụ, đề tài cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có kinh nghiệm.

Mục tiêu là phải nghiên cứu bài bản, triển khai nhanh, có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, xác định rõ các sản phẩm chiến lược, ứng dụng được trong thực tiễn, với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường.

Tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn thông tin về các kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao, cũng như nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực giao thông, Viettel đã triển khai và làm chủ các công nghệ trong hệ thống giao thông thông minh - ITS, ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam…

Chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển các đề tài, sản phẩm khoa học công nghệ, Trung tướng Tào Đức Thắng cho rằng, các yêu cầu đối với sản phẩm nghiên cứu phải rõ ràng, cụ thể, sát thực tiễn; cách làm đi từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp; trong nghiên cứu phải gắn trực tiếp với sử dụng, sản xuất.

Bên cạnh đó, kết thúc nghiên cứu có sản phẩm, nên nhanh chóng sản xuất hàng loạt và đưa ra thị trường…

Trung tướng Tào Đức Thắng cho biết, Viettel sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến ứng dụng công nghệ thẻ vé và phần hệ thống thông tin kết nối, chia sẻ trong xây dựng, phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị.

Trước đó, triển khai thực hiện các Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và Quyết định số 808/QĐ-TTg giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang khẩn trương xây dựng chương trình triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đối với lĩnh vực "Công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị" với sản phẩm công nghệ chiến lược là "công trình xây dựng đường sắt tốc độ cao".

Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp về định hướng triển khai nhiệm vụ này. Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã nhấn mạnh, việc xây dựng Chương trình phát triển công nghệ xây dựng công trình đường sắt tốc độ cao là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển hạ tầng giao thông hiện đại và năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Vì vậy, chương trình cần hướng tới mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa tại Việt Nam, từ khảo sát, thiết kế, thi công đến sản xuất cấu kiện, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và năng lực công nghiệp trong nước; qua đó từng bước nâng cao năng lực nội tại, giảm phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn và nhà thầu nước ngoài trong toàn bộ vòng đời dự án.

Bộ trưởng yêu cầu, việc triển khai các nhiệm vụ phải bám sát Quyết định số 21 và Quyết định số 808 của Thủ tướng; bảo đảm tinh thần thực chất, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ lộ trình triển khai, sản phẩm đầu ra cụ thể, gắn với yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao và mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ của Việt Nam; đồng thời góp phần hình thành năng lực nội sinh, hệ sinh thái công nghiệp đường sắt và khả năng ứng dụng thực tiễn phục vụ triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao trong thời gian tới.

Từ đây Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất triển khai 13 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị triển khai, thực hiện.