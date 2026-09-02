Tuyển hơn 200 nhân sự "không cần kinh nghiệm": "Ông lớn" ngân hàng quốc doanh này đang trả lương khủng cỡ nào?

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa mở đợt tuyển dụng tập trung Đợt VI.2026 với 202 chỉ tiêu tại 31 chi nhánh và Sở Giao dịch trên cả nước. Phần lớn cơ hội tuyển dụng lần này dành cho ứng viên chưa có kinh nghiệm, trong bối cảnh nhu cầu nhân sự ngành ngân hàng đang có sự dịch chuyển về kỹ năng, cấp bậc và các vị trí liên quan đến công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong tổng số 202 chỉ tiêu của Vietcombank, có 196 vị trí không yêu cầu kinh nghiệm. Nhu cầu lớn nhất thuộc nhóm chuyên viên khách hàng với 162 chỉ tiêu, tiếp đến là kế toán, giao dịch viên với 29 chỉ tiêu, công nghệ thông tin 4 chỉ tiêu và ngân quỹ một chỉ tiêu. Ngoài ra, ngân hàng tuyển thêm 6 chuyên viên khách hàng dành cho ứng viên đã có kinh nghiệm.

Xét theo địa bàn, chi nhánh TP HCM có nhu cầu nhân sự lớn nhất với 102 chỉ tiêu, tương đương khoảng một nửa tổng số vị trí của đợt tuyển dụng. Trong đó có 80 chuyên viên khách hàng và 22 vị trí kế toán, giao dịch viên.

Đứng sau là chi nhánh Biên Hòa (Đồng Nai) với 13 chỉ tiêu, chủ yếu thuộc mảng khách hàng và chi nhánh Lào Cai với 9 chỉ tiêu khách hàng. Một số đơn vị khác cũng tuyển số lượng tương đối lớn như Tân Định (TP HCM) với 9 chỉ tiêu, Hải Dương và Kỳ Đồng (TP HCM) cùng 6 chỉ tiêu, Huế 5 chỉ tiêu.

Về hình thức tuyển chọn, Vietcombank áp dụng quy trình khác nhau tùy nhóm ứng viên. Với ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn thông thường, quá trình tuyển dụng gồm hai vòng: thi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phỏng vấn.

Riêng ứng viên thuộc diện sinh viên xuất sắc được miễn hoàn toàn vòng thi kiến thức và chỉ tham gia phỏng vấn. Để thuộc nhóm này, ứng viên phải tốt nghiệp loại xuất sắc trong vòng 12 tháng tính từ ngày cấp bằng đến thời điểm nộp hồ sơ tại một trong 6 trường gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP HCM và Đại học Kinh tế TP HCM.

Bên cạnh kết quả học tập, ứng viên phải có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 7.0, TOEIC 785, TOEFL 550 hoặc C1-CEFR trở lên, đồng thời sở hữu chứng chỉ tin học văn phòng hạng B trở lên.

Đối với các vị trí không yêu cầu kinh nghiệm, Vietcombank nhận hồ sơ trực tuyến đến hết ngày 15/9/2026. Các vị trí yêu cầu kinh nghiệm có thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi ngân hàng tuyển đủ chỉ tiêu.

Vietcombank cũng đưa ra một số điều kiện đối với hồ sơ dự tuyển. Ngân hàng chỉ tiếp nhận ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung hoặc liên kết, không chấp nhận hệ liên thông, tại chức, văn bằng hai hay vừa học vừa làm. Bằng thạc sĩ trở lên không phải điều kiện bắt buộc mà chỉ được xem là tiêu chí ưu tiên cộng thêm.

Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ vào một vị trí tại một chi nhánh duy nhất trong đợt tuyển dụng. Trường hợp nộp đồng thời từ hai vị trí trở lên, Vietcombank có quyền loại hồ sơ khỏi toàn bộ đợt tuyển. Ngân hàng đồng thời khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến tuyển dụng, qua đó cảnh báo ứng viên trước các hình thức lừa đảo lợi dụng danh nghĩa Vietcombank.

Vietcombank tuyển hơn 200 nhân sự "không cần kinh nghiệm". Ảnh: VCB

Chi phí bình quân cho nhân viên lên 61,5 triệu đồng/tháng

Đợt tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh quy mô nhân sự Vietcombank không biến động lớn nhưng mức chi bình quân cho người lao động đã tăng so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, Vietcombank có 23.434 nhân sự, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Dù số lượng nhân sự không thay đổi nhiều trong nửa đầu năm, mức chi bình quân cho nhân viên tăng 32%, từ 46,6 triệu đồng/người/tháng lên 61,5 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ riêng Vietcombank, thị trường lao động ngành ngân hàng cũng đang có những thay đổi về cả quy mô nhân sự lẫn cơ cấu tuyển dụng.

Theo báo cáo “Nhân sự và xu hướng tuyển dụng ngành Ngân hàng Việt Nam: Năng suất lao động, kỹ năng số và quản trị AI giai đoạn 2020–2026” do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng thực hiện, quy mô nhân sự toàn ngành tiếp tục mở rộng trong giai đoạn 2020–2025 nhưng bắt đầu phân hóa từ quý I/2026. Song song với đó, nhu cầu tuyển dụng đang dịch chuyển theo hướng gia tăng các vị trí công nghệ, dữ liệu và AI, đi kèm yêu cầu cao hơn về kỹ năng và năng lực quản trị.

Quy mô lao động trong mẫu nghiên cứu tăng từ khoảng 282.000 người năm 2020 lên 318.000 người năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 13% sau 5 năm. Tuy nhiên, sang năm 2026, bức tranh nhân sự bắt đầu phân hóa rõ hơn giữa các ngân hàng, khi một số đơn vị thu hẹp lực lượng lao động để tái cơ cấu, trong khi một số ngân hàng tư nhân vẫn tiếp tục tuyển thêm nhân sự.

Đến quý II/2026, Sacombank là trường hợp ghi nhận mức giảm lớn nhất trong nhóm được thống kê. Số nhân sự tại ngân hàng này giảm từ 16.816 xuống còn 13.078 người, tương đương hơn 22%, tức giảm trên 2.700 lao động do quá trình tái cơ cấu. Xu hướng tinh giản nhân sự cũng xuất hiện tại Eximbank và VIB, với mức giảm lần lượt 8,2% và 7%.

Ở nhóm ngân hàng quy mô lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV, ACB và MB, số lượng nhân sự cũng giảm nhưng biên độ thấp hơn, dao động khoảng 0,4-1,4%. Mức biến động này cho thấy việc thu hẹp nhân sự tại các ngân hàng trên chủ yếu mang tính điều chỉnh, thay vì một đợt tái cấu trúc quy mô lớn.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng tư nhân vẫn duy trì xu hướng mở rộng lực lượng lao động. Trong đó, VPBank tăng thêm 845 nhân sự, tương đương gần 3%, phản ánh việc ngân hàng tiếp tục mở rộng hoạt động bán lẻ và tài chính tiêu dùng. Techcombank và HDBank cũng nằm trong nhóm tiếp tục gia tăng quy mô nhân sự.