Tỷ giá VND/USD tăng hơn 3% từ đầu năm: "Bất ngờ" về dự báo cho cả năm 2026

Hôm nay (10/6), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.153 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên hôm qua và tăng 3,36% sau hơn nửa năm. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.895 - 26.410 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.944 - 26.358 VND/USD, tăng 1 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Dữ liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, trong khi các động tiền trong khu vực như CNY, IDR, JPY,... biến động đáng kể, VND gần như vẫn duy trì được trạng thái ổn định nhờ các yếu tố hỗ trợ từ chính sách và nguồn cung ngoại tệ. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh thị trường phải đối mặt với áp lực từ thâm hụt thương mại lớn và lạm phát gia tăng.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 5 nhập siêu 5,21 tỷ USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,80 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 5,1 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 6,96 tỷ USD.

Đây là một con số đáng lưu ý vì sau 10 năm xuất siêu liên tiếp (từ 2016-2025), cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam đảo chiều sang nhập siêu 13,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026 (nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu).

TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện nghiên cứu kinh tế BIDV cho rằng, việc nhập siêu tăng cũng có tác động nhất định đối với tỷ giá nhưng không nhiều. Trong 5 tháng đầu năm, tỷ giá liên ngân hàng chỉ tăng 0,06% so đầu năm (thấp hơn nhiều mức tăng 2,1% cùng kỳ 2025) do: cân đối ngoại tệ được hỗ trợ bởi chênh lệch lãi suất VND-USD ở mức khá cao, khiến dòng vốn ngoại tệ chảy ra ngoài ít hơn; giá vàng giảm, góp phần giảm tình trạng buôn lậu vàng; dòng vốn FDI giải ngân, kiều hối và du lịch quốc tế tăng tích cực, qua đó giúp tỷ giá USD/VND vận động trong biên độ kiểm soát, dù nhập siêu hàng hóa và dịch vụ ở mức cao và dự trữ ngoại hối cải thiện không nhiều.

Nhóm chuyên gia dự báo đến hết năm 2026, tỷ giá USD/VND có thể chỉ tăng 1-2% nhờ các điều kiện thuận lợi như trên tiếp tục duy trì, thậm chí tốt hơn (khi nhập siêu giảm như đã phân tích ở trên, dự báo nhập siêu sẽ giảm mạnh; đặc biệt, cả năm 2026 có thể xuất siêu hàng hóa khoảng 2-4 tỷ USD) và dòng vốn đầu tư gián tiếp có thể cải thiện hơn khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026.

Dù tỷ giá đang ổn định, các tổ chức phân tích đều cho rằng thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới.

Theo MBS, áp lực đầu tiên đến từ diễn biến của thị trường quốc tế. Giá dầu thế giới vẫn neo ở mức cao do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá dầu dao động quanh vùng 90 - 100 USD/thùng đang góp phần duy trì áp lực lạm phát tại Mỹ, qua đó làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục trì hoãn cắt giảm lãi suất.

Báo cáo của MBS cho biết thị trường hiện kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm 2026 và thậm chí định giá khoảng 40,4% khả năng Fed tăng lãi suất từ năm 2027 nếu lạm phát chưa hạ nhiệt. Đây là yếu tố tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Áp lực thứ hai đến từ cán cân thương mại. MBS nhận định nhập khẩu có khả năng tiếp tục tăng nhanh hơn xuất khẩu do nhu cầu nguyên vật liệu và linh kiện phục vụ sản xuất vẫn ở mức cao. Dù xuất khẩu được kỳ vọng cải thiện khi bước vào mùa cao điểm từ cuối quý II, mức cải thiện của cán cân thương mại được đánh giá là khá khiêm tốn.

Ngoài ra, chi phí vận tải quốc tế tăng cùng xu hướng mất giá của nhiều đồng tiền trong khu vực cũng có thể làm gia tăng rủi ro nhập khẩu lạm phát. Đây là yếu tố có khả năng tác động đồng thời tới lạm phát và tỷ giá trong các tháng cuối năm.



Cùng phân tích, nhóm phân tích SSI Research cho rằng, trong nửa cuối năm 2026, một sự cải thiện đáng kể về thanh khoản hệ thống ngân hàng khó có khả năng xảy ra, và lãi suất được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Những áp lực này phần lớn xuất phát từ yếu tố trong nước, hàm ý rằng ngay cả một đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào cuối năm 2026 cũng có thể chỉ mang lại sự nhẹ nhõm hạn chế. Kết quả là, áp lực tỷ giá sẽ giảm bớt so với mặt bằng năm 2025.