Tỷ phú ồ ạt tích trữ tiền mặt, tiền đang chảy về đâu?

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Theo khảo sát của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, những người sở hữu tài sản đầu tư từ 1 triệu USD trở lên hiện nắm giữ khoảng 20% tổng tài sản dưới dạng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Đây được xem là mức rất cao đối với nhóm nhà đầu tư vốn thường ưu tiên các tài sản sinh lời.

Một trong những nguyên nhân chính là sự bất ổn ngày càng lớn trên thị trường. Lạm phát duy trì ở mức cao, lãi suất chưa giảm mạnh như kỳ vọng và những lo ngại về định giá quá cao của thị trường chứng khoán khiến nhiều người giàu lựa chọn giữ tiền mặt để phòng thủ.

Warren Buffett và Peter Thiel cũng giảm rủi ro

Xu hướng này được thể hiện rõ qua động thái của nhiều tỷ phú nổi tiếng.

Trước khi nghỉ hưu vào cuối năm 2025, huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã nâng lượng tiền mặt của tập đoàn Berkshire Hathaway lên tới 381,7 tỷ USD. Chiến lược thận trọng này được cho là đã giúp tài sản cá nhân của ông tăng thêm khoảng 21 tỷ USD trong năm ngoái bất chấp thị trường đầy biến động.

Trong khi đó, Peter Thiel – đồng sáng lập PayPal và là một trong những nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng nhất nước Mỹ – đã bán khoảng 100 triệu USD cổ phiếu Nvidia thông qua quỹ đầu cơ của mình trong quý III/2025.

Động thái này gây chú ý bởi Nvidia vẫn tăng gần 35% trong năm 2025. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc các tỷ phú liên tục chốt lời cổ phiếu AI cho thấy họ đang cảnh giác với nguy cơ hình thành bong bóng công nghệ mới.

Bất động sản trở thành nơi trú ẩn

Khi tài sản càng lớn, nhà đầu tư càng có xu hướng tìm kiếm các kênh đầu tư ngoài chứng khoán.

Khảo sát của Goldman Sachs cho thấy gần 40% người có từ 1-5 triệu USD tài sản đầu tư đã tham gia các khoản đầu tư thay thế. Với nhóm sở hữu trên 10 triệu USD, tỷ lệ này lên tới 80%.

Trong số đó, bất động sản tiếp tục là lựa chọn hàng đầu.

Nhiều nhà đầu tư giàu có coi bất động sản cho thuê là nguồn thu nhập thụ động ổn định trong giai đoạn kinh tế bất ổn. Thay vì trực tiếp mua và quản lý nhà đất, ngày càng nhiều người lựa chọn các nền tảng đầu tư cho phép sở hữu cổ phần trong các căn hộ cho thuê hoặc nhà nghỉ dưỡng.

Lợi thế của mô hình này là vốn đầu tư thấp hơn nhiều so với việc mua nguyên một bất động sản, đồng thời vẫn được hưởng lợi từ dòng tiền cho thuê và khả năng tăng giá tài sản trong dài hạn.

Ngoài bất động sản nhà ở, các dự án căn hộ đa gia đình, kho vận và bất động sản thương mại cũng đang thu hút dòng tiền của giới siêu giàu.

Nghệ thuật trở thành tài sản đầu tư

Một xu hướng đáng chú ý khác là giới nhà giàu ngày càng đổ tiền vào các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Theo khảo sát của UBS năm 2025, các nhà sưu tập giàu có hiện phân bổ trung bình khoảng 20% tài sản vào nghệ thuật. Họ xem đây là một công cụ đa dạng hóa danh mục và bảo vệ tài sản trong giai đoạn thị trường biến động.

Các tác phẩm của những danh họa nổi tiếng như Picasso, Basquiat hay nghệ sĩ đường phố Banksy tiếp tục được săn đón. Không ít nhà đầu tư cho rằng nghệ thuật có khả năng giữ giá tốt hơn cổ phiếu trong các giai đoạn khủng hoảng tài chính.

Tâm lý phòng thủ đang lan rộng

Việc các tỷ phú gia tăng nắm giữ tiền mặt không đồng nghĩa họ bi quan hoàn toàn về triển vọng kinh tế. Tuy nhiên, điều này cho thấy giới đầu tư giàu có đang ưu tiên bảo toàn vốn hơn là tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá.

Trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông, giá năng lượng tăng cao, nguy cơ bong bóng AI và những bất ổn về chính sách kinh tế toàn cầu, nhiều người giàu lựa chọn đứng ngoài quan sát thay vì tiếp tục đặt cược mạnh vào chứng khoán.

Xu hướng này cũng phản ánh một thực tế: khi rủi ro gia tăng, giới siêu giàu thường chuyển tiền sang các tài sản hữu hình như bất động sản, vàng, nghệ thuật hoặc đơn giản là nắm giữ lượng tiền mặt lớn để chờ cơ hội mới xuất hiện trên thị trường.