UBCKNN tiếp nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức 'khủng' của Vinhomes, dự kiến tăng vốn lên hơn 80.000 tỷ

Theo thông báo, hồ sơ gồm Báo cáo phát hành số 01/2026/BC-VHM ngày 17/6/2026 cùng tài liệu bổ sung theo Công văn số 2306/2026/CV-VHM ngày 23/6/2026 do doanh nghiệp gửi.

Đợt phát hành được triển khai trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VHM ngày 21/4/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27A/2026/NQ-HĐQT-VH ngày 17/6/2026 và các quy định pháp luật hiện hành.

Theo phương án đã được thông qua, Vinhomes sẽ phát hành thêm khoảng 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100%, qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 80.000 tỷ đồng. Đây được xem là đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam xét theo số lượng cổ phiếu phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III/2026.

Trước đó, Vinhomes cũng công bố ngày 22/7 sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 30/6.

Với khoảng 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi cho đợt cổ tức tiền mặt này gần 25.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup - cổ đông mẹ đang nắm giữ khoảng 72% vốn tại Vinhomes dự kiến nhận về khoảng 18.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần đạt 65.114 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với quý I/2025. Doanh nghiệp cho biết kết quả tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ đẩy nhanh tiến độ bàn giao sản phẩm tại hai đại đô thị Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island.

Năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu đạt 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau ba tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và gần 43% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Liên quan đến kế hoạch huy động vốn, Hội đồng quản trị Vinhomes mới đây cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư các dự án.

Theo kế hoạch, các trái phiếu sẽ được phát hành theo hình thức riêng lẻ, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy từ đầu năm đến nay, Vinhomes đã phát hành thành công 10 lô trái phiếu, huy động tổng cộng 21.000 tỷ đồng.

Riêng ngày 23/6, doanh nghiệp đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu mang mã VHM12607, VHM12608, VHM12609 và VHM12610 với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 36 đến 38 tháng, lãi suất 12,5%/năm và dự kiến đáo hạn trong năm 2029.

Trước đó, Vinhomes cũng đã hoàn tất phát hành các lô trái phiếu từ VHM12601 đến VHM12606, thu về 15.000 tỷ đồng. Trong số này, lô phát hành đầu tiên vào tháng 4 có giá trị 6.000 tỷ đồng, còn các đợt phát hành trong tháng 5 huy động thêm 9.000 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất kế hoạch phát hành mới trị giá tối đa 15.000 tỷ đồng, tổng giá trị vốn huy động qua kênh trái phiếu của Vinhomes trong năm 2026 sẽ đạt khoảng 36.000 tỷ đồng.

Mới đây, Vinhomes cùng VinSpeed - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup được giao đảm nhận vai trò tổng thầu EPC cho 5 tuyến metro mới tại Hà Nội với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng.