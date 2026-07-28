UBND tỉnh Gia Lai báo cáo gì với Bộ Tài chính sau khi rà soát quỹ nhà, đất công dôi dư?

Gia Lai báo cáo Bộ Tài chính: Chưa có quỹ nhà, đất công phù hợp làm nhà ở cho thuê

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo gửi Bộ Tài chính về kết quả rà soát quỹ nhà, đất dôi dư có khả năng sử dụng để phát triển nhà ở cho thuê.

Theo UBND tỉnh, phần lớn các cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý và đưa vào sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch.

Qua rà soát, tỉnh nhận định nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê tại các khu vực đô thị như Quy Nhơn, An Nhơn, Hoài Nhơn, Pleiku, An Khê, Ayun Pa và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện chưa nhiều.

Nguồn cung nhà ở cho thuê trên địa bàn chủ yếu do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng và cơ bản đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Khu trung tâm hành chính tỉnh nằm ở phía đông tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

UBND tỉnh cũng cho biết hiện trạng và công năng của các cơ sở nhà, đất công dôi dư nếu chuyển đổi sang làm nhà ở cho thuê sẽ có hiệu quả sử dụng thấp, chưa phát huy hết giá trị tài sản.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy các cơ sở nhà, đất dôi dư hiện không đáp ứng đồng thời các điều kiện về quy hoạch, kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhu cầu sử dụng và hiệu quả khai thác để đề xuất sử dụng phát triển nhà ở cho thuê.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Trong đó, tỉnh ưu tiên xem xét các cơ sở có vị trí, quy mô và công năng phù hợp để phục vụ phát triển nhà ở cho thuê; đồng thời khảo sát nhu cầu thực tế của người dân để bổ sung vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh trong thời gian tới.

Mới đây, tại tỉnh Gia Lai, Thanh tra tỉnh đã có thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn. Cụ thể, có 8 cơ sở sử dụng chưa phù hợp với tiêu chuẩn, định mức. Đáng chú ý, có 1.054 cơ sở nhà, đất dôi dư đang trong tình trạng bỏ trống, không sử dụng.

Trong đó: 1.030 cơ sở bỏ trống, không sử dụng; 1 cơ sở sử dụng không đúng mục đích; 14 cơ sở bỏ trống, không sử dụng, có dấu hiệu bị lấn chiếm, tồn tại công trình của người dân trên đất; 7 cơ sở vướng mắc về pháp lý; 3 cơ sở bỏ trống giao sai địa bàn.

