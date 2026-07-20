UBND tỉnh Gia Lai "đôn đốc" tiến độ loạt dự án, giao trách nhiệm đến tận lãnh đạo Sở, Chủ tịch UBND xã, phường
UBND tỉnh Gia Lai “đốc thúc” tiến độ loạt dự án văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày 20/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, dự án và nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, về dự án Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, giao Tỉnh đoàn chủ trì rà soát, đánh giá toàn diện sự cần thiết đầu tư sửa chữa Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tại cơ sở 2.
Làm rõ nhu cầu sử dụng thực tế, hiệu quả đầu tư, phương án quản lý, vận hành, khai thác sau đầu tư, phương án sử dụng tài sản công và cơ sở pháp lý trong quá trình quản lý, vận hành công trình.
Trường hợp đề xuất tiếp tục đầu tư sửa chữa phải khẳng định bảo đảm công trình được khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.
Đồng thời, báo cáo xin ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về nhu cầu sử dụng, phương án tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác công trình sau đầu tư. Hoàn thiện báo cáo, đề xuất gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2026.
Về Dự án Nhà hát, Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai, yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND phường Pleiku và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai đầy đủ các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại các văn bản chỉ đạo liên quan.
Chủ động phối hợp, khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm tiến độ lập quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và triển khai Dự án theo đúng Kết luận số 57-KL/TU ngày 01/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thông báo số 587/TB-VPUBND ngày 03/10/2025 của Văn phòng UBND tỉnh và Văn bản số 4679/UBND-KGVX ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh.
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các nội dung công việc theo đúng quy định và tiến độ đã đề ra.
Ngoài ra, rà soát, nghiên cứu bổ sung diện tích khu đất Trường Tiểu học Võ Thị Sáu vào phạm vi nghiên cứu dự án. Khẩn trương tham mưu điều chỉnh quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất, kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và các nội dung liên quan, bảo đảm đồng bộ về quy mô, kiến trúc, công năng sử dụng và định hướng phát triển lâu dài của công trình; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước 30/10/2026.
Về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo và Dự án Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo theo quy định. Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, chuyên gia để hoàn thiện Đồ án Quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Khẩn trương rà soát, nghiên cứu, bổ sung khu vực đập Bến Tuyết, cảnh quan khu vực đầu đèo An Khê và các khu vực có liên quan vào định hướng quy hoạch chung của Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo.
Bảo đảm nghiên cứu tổng thể, đồng bộ về không gian kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, gắn với định hướng phát triển du lịch và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của toàn bộ Quần thể di tích, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.
Rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý kế hoạch vốn năm 2026 đã bố trí cho Dự án Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phù hợp với tiến độ lập Quy hoạch, khả năng triển khai dự án và không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.
Sau khi Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác định danh mục các hạng mục ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tham mưu UBND tỉnh triển khai Dự án Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ
Theo UBND tỉnh Gia Lai, về triển khai công tác quy hoạch và các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch ngành; quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích; quy hoạch các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch; các đề án, chương trình, dự án trọng điểm của ngành.
Công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án đầu tư công và các nhiệm vụ khác đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
Đối với các dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; các thiết chế văn hóa, thể thao; các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và các chương trình, dự án khác đã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.
Đối với các dự án đã được bố trí vốn và các dự án dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 đang trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, yêu cầu các chủ đầu tư chủ động triển khai ngay các công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện ngay sau khi được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch được giao, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, chất lượng công tác quy hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ triển khai dự án, kết quả giải ngân, hiệu quả đầu tư và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.