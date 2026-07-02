Ước tính lợi nhuận quý II/2026: Ngân hàng chia lại thứ hạng, một doanh nghiệp cao su có thể báo lãi tăng hơn 1.200%

Cao su, khu công nghiệp và vật liệu ghi nhận nhiều mức tăng đột biến

Trong nhóm doanh nghiệp được SSI Research dự báo tăng trưởng lợi nhuận, Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR) nổi bật với lợi nhuận sau thuế quý II/2026 ước đạt 1.290 tỷ đồng, tăng 1.272,3% so với mức 94 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo SSI Research, lợi nhuận của PHR tăng mạnh chủ yếu nhờ ghi nhận phần thu nhập còn lại từ việc chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp tại dự án VSIP 3, với tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng.

Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB) cũng được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số. Lợi nhuận quý II/2026 ước đạt 218 tỷ đồng, tăng 177,4% so với mức 78,6 tỷ đồng của quý II/2025.

Động lực chính đến từ việc hồi tố ghi nhận tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại các mỏ Tân Cảng 1, Thạnh Phú 2, Soklu 2 và Soklu 5, với tổng giá trị 161 tỷ đồng.

Tại Công ty CP Đông Hải Bến Tre (DHC), lợi nhuận quý II/2026 được SSI Research ước tính đạt khoảng 141,8 tỷ đồng, tăng 70,9% so với cùng kỳ.

Sản lượng tăng trưởng tốt từ thị trường xuất khẩu là yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh, bất chấp những gián đoạn liên quan đến chiến tranh Mỹ - Israel - Iran.

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) được dự báo đạt 6.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II/2026, tăng 52,4% so với mức 4.264 tỷ đồng cùng kỳ và tăng 22% so với quý trước. SSI Research cho rằng, kết quả này chủ yếu đến từ lợi nhuận cốt lõi.

Hai doanh nghiệp cao su khác là Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) cũng được dự báo tăng trưởng tích cực.

Lợi nhuận ròng của DPR ước đạt 110 tỷ đồng, tăng 39,2% so với mức 79 tỷ đồng cùng kỳ. Động lực chính đến từ giá cao su tăng 18% và thu nhập bồi thường chuyển đổi đất cao su.

Trong khi đó, lợi nhuận quý II/2026 của GVR được dự báo đạt 1.990 tỷ đồng, tăng 30,7% so với mức 1.523 tỷ đồng cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu nhờ giá cao su tăng 18% và khoản thu nhập đền bù đất trị giá 1.500 tỷ đồng.

Ở nhóm vật liệu xây dựng, Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP) có thể đạt gần 388 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 17,6% so với mức gần 329,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo SSI Research, giá niêm yết của doanh nghiệp đã tăng 15%, trong khi công ty có khả năng bình ổn và tránh được cú sốc chi phí đầu vào trong ngắn hạn.

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) được dự báo đạt 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 9,4% so với mức 320 tỷ đồng cùng kỳ và tăng 38% so với quý trước. Kết quả kinh doanh được hỗ trợ khi hệ thống phân phối gia tăng dự trữ trước đợt điều chỉnh giá.

Lợi nhuận của Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) ước đạt khoảng 112,5 tỷ đồng, gần như đi ngang nhưng vẫn tăng 0,2% so với cùng kỳ.

SSI Research cho biết, doanh nghiệp đã tăng giá bán khoảng 10% từ đầu tháng 6 trong bối cảnh chi phí than và các hàng hóa năng lượng tăng mạnh.

Bán lẻ, công nghệ và tiêu dùng tiếp tục là điểm sáng

Trong lĩnh vực bán lẻ, Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) được SSI Research dự báo đạt 280 tỷ đồng lợi nhuận quý II/2026, tăng 78,3% so với mức 157 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả tăng trưởng đến từ hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện tại chuỗi nhà thuốc, kết hợp với nhu cầu nâng cấp thiết bị công nghệ.

Lợi nhuận quý II/2026 của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) được ước tính đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 69% so với mức 1.657 tỷ đồng của quý II/2025.

Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu điện thoại, điện máy và sản phẩm công nghệ duy trì ở mức cao, đồng thời hiệu quả hoạt động của mảng bán lẻ thực phẩm tiếp tục được cải thiện.

Tập đoàn Masan (MSN) được dự báo đạt 2.500 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 54,4% so với mức 1.619 tỷ đồng cùng kỳ.

SSI Research cho rằng, mảng tiêu dùng cốt lõi cải thiện vừa phải, trong khi hoạt động khai khoáng đóng góp đáng kể nhờ diễn biến thuận lợi của giá hàng hóa.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) có thể đạt 570 tỷ đồng lợi nhuận trong quý II/2026, tăng 30,4% so với mức 437 tỷ đồng cùng kỳ.

Doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc sử dụng nguồn nguyên liệu có giá thấp và tối ưu hóa chi phí bán hàng, quản lý.

Tại Công ty CP Thế Giới Số (DGW), lợi nhuận quý II/2026 ước đạt 145 tỷ đồng, tăng 22,3% so với mức 118,6 tỷ đồng cùng kỳ. Nhu cầu laptop và thiết bị văn phòng tăng cao, được thúc đẩy bởi xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, là động lực chính cho kết quả kinh doanh.

Tập đoàn FPT được SSI Research dự báo đạt gần 2.619,6 tỷ đồng lợi nhuận quý II/2026, tăng 16% so với mức 2.258 tỷ đồng cùng kỳ. Mảng công nghệ tiếp tục là động lực chính với doanh thu dự kiến tăng 13-15%. Dự án FPT AI Factory đã đạt điểm hòa vốn và được kỳ vọng bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận.

Ở nhóm hàng tiêu dùng, Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) có thể đạt 2.870 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 15,3% so với mức 2.489 tỷ đồng cùng kỳ.

SSI Research dự báo, mảng kinh doanh trong nước tiếp tục tăng trưởng, đồng thời biên lợi nhuận gộp được cải thiện.

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) được dự báo đạt 1.347 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 11,6% so với mức 1.207 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh số được hỗ trợ bởi mùa World Cup, trong khi chi phí nguyên liệu đã được doanh nghiệp chủ động quản lý.

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (IMP) được dự báo đạt 92 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 1,9% so với mức 90,3 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu thuần có thể giảm 12% do sức tiêu thụ yếu tại cả kênh bán lẻ và kênh bệnh viện.

Ngân hàng: VPBank, MSB và HDBank dẫn đầu tốc độ tăng trưởng

Đối với nhóm ngân hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) được dự báo đạt khoảng 10.200-10.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II/2026, tăng 64-67% so với mức gần 6.214,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng của VPBank được dự báo có thể đạt khoảng 20% so với đầu năm tại thời điểm cuối quý II/2026, mức cao nhất trong nhóm ngân hàng thuộc phạm vi theo dõi của SSI Research.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) có thể đạt 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 62,1% so với mức hơn 1.542,1 tỷ đồng cùng kỳ. Tín dụng được dự báo tăng khoảng 10% so với đầu năm, tạo động lực cho thu nhập lãi. Bên cạnh đó, ngân hàng kỳ vọng ghi nhận thêm nguồn thu nhập ngoài lãi.

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB) được dự báo đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 44,3% so với mức gần 4.712,8 tỷ đồng cùng kỳ. Biên lãi ròng được kỳ vọng cải thiện trong quý II sau khi giảm mạnh trong quý I/2026, trong khi thu nhập phí tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được dự báo đạt 1.350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35,1% so với mức gần 999,3 tỷ đồng cùng kỳ và tăng 10% so với quý trước. Kết quả được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng và nền lợi nhuận thấp của quý II/2025.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) có thể đạt 10.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 33,3% so với mức gần 7.503 tỷ đồng cùng kỳ. Tín dụng tăng tốc trong quý II/2026 được xác định là động lực chính cho tăng trưởng thu nhập lãi.

Tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB), lợi nhuận trước thuế được dự báo đạt 2.550 tỷ đồng, tăng 25,2% so với mức hơn 2.037,3 tỷ đồng cùng kỳ. Dù biên lãi ròng tiếp tục chịu áp lực, tác động này được bù đắp phần lớn bởi thu nhập phí tích cực.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) có thể đạt 9.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16,5% so với mức gần 7.898,6 tỷ đồng cùng kỳ. Thu nhập phí được SSI Research đánh giá là động lực chính cho tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động trong quý.

Lợi nhuận trước thuế của VietinBank (CTG) được dự báo đạt 13.800 tỷ đồng, tăng 14,1% so với mức hơn 12.097,1 tỷ đồng cùng kỳ và tăng 24% so với quý trước. Động lực đến từ biên lãi ròng duy trì vững chắc và nguồn thu ngoài lãi ổn định.

Vietcombank (VCB) được dự báo đạt 12.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10,6% so với mức gần 11.033,9 tỷ đồng cùng kỳ. Biên lãi ròng nhìn chung ổn định nhờ cơ cấu nguồn vốn vững chắc và lợi suất tài sản sinh lời bình quân được định giá lại.

Tại BIDV (BID), lợi nhuận trước thuế ước đạt 9.400 tỷ đồng, tăng 9% so với mức gần 8.624,7 tỷ đồng cùng kỳ. Biên lãi ròng được dự báo phục hồi sau khi giảm mạnh trong quý I/2026, trong khi tín dụng tăng khiêm tốn so với quý trước.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) được dự báo đạt 2.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ 0,2% so với mức gần 2.595,6 tỷ đồng cùng kỳ. Dù khoản thu nhập phí bất thường không lặp lại, tỷ lệ nợ xấu ổn định được kỳ vọng giúp ngân hàng giảm áp lực trích lập dự phòng.