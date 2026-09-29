Vàng bị ép xuống “cửa tử”, nguy cơ tiếp tục giảm sâu, nhà đầu tư phải dè chừng

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Giá vàng giao ngay từng tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, nhưng nhanh chóng vấp phải lực bán khi tiến sát đường trung bình động 50 ngày tại mốc 4.317,56 USD/ounce. Ngay sát đó là ngưỡng 4.319,61 USD/ounce, được xem là vùng kháng cự quan trọng. Hiện vàng giảm sâu, giao dịch ở quanh ngưỡng 4.126 USD/ounce tính đến sáng 29/9. Theo phân tích kỹ thuật, việc không thể vượt qua vùng kháng cự cho thấy bên bán vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tạo sức ép lên vàng

Áp lực lớn nhất đối với vàng hiện đến từ thị trường trái phiếu Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ổn định quanh 5,16% trong phiên cuối tuần, sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 6/2007.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2004. Đáng chú ý, đợt bán tháo trái phiếu không chỉ diễn ra tại Mỹ mà còn lan sang Nhật Bản, Anh, Đức và khu vực đồng euro.

Theo dữ liệu CME FedWatch, thị trường đang đặt cược xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức khoảng 66%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới khoảng 93%.

Kỳ vọng lãi suất cao hơn khiến vàng chịu bất lợi bởi kim loại quý không tạo ra thu nhập cố định. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng theo.

Trước đó, Fed đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9, lần tăng đầu tiên sau 3 năm. Một số quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu rằng chính sách tiền tệ có thể cần được điều chỉnh thêm để đưa lạm phát về mục tiêu.

Vàng đối mặt nguy cơ giảm thêm

Theo phân tích kỹ thuật, xu hướng chính của vàng hiện vẫn là giảm. Việc giá không thể vượt qua vùng 4.317,56-4.319,61 USD/ounce cho thấy đà phục hồi chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng.

Ở chiều ngược lại, vùng 4.244,27-4.235,17 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.

Nếu vàng xuyên thủng 4.235,17 USD/ounce, mục tiêu tiếp theo có thể là 4.230,51 USD/ounce, tương ứng mức điều chỉnh 61,8%. Việc phá vỡ vùng này có thể mở ra nguy cơ giảm sâu hơn.

Ngược lại, nếu vàng vượt được đường trung bình động 50 ngày, đà giảm sẽ suy yếu và giá có thể hướng tới vùng kháng cự 4.384,59-4.405,59 USD/ounce. Đỉnh tháng 9 ở 4.399,67 USD/ounce cũng sẽ trở lại tầm ngắm.

USD suy yếu nhưng chưa đủ cứu vàng

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên cuối tuần, tạo điều kiện cho vàng phục hồi. Chỉ số USD đã có lúc vượt 101,30 điểm nhưng sau đó giảm trở lại.

Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng bạc xanh chưa đủ giúp vàng phá vỡ vùng kháng cự quan trọng. Điều này cho thấy lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất đang trở thành lực cản lớn hơn đối với kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, những tín hiệu ngoại giao liên quan đến cuộc chiến Mỹ-Iran cũng làm giảm phần nào nhu cầu trú ẩn an toàn. Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran được cho là đang tìm kiếm lộ trình từng bước nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, một phần “phí bảo hiểm chiến tranh” trong giá vàng có thể tiếp tục biến mất. Khi đó, vàng sẽ phải đối mặt đồng thời với áp lực từ lợi suất trái phiếu cao và nhu cầu trú ẩn suy yếu.

Giới đầu tư vì vậy đang đặc biệt theo dõi hai vùng giá: 4.319 USD/ounce ở phía trên và 4.230 USD/ounce ở phía dưới. Việc vàng phá vỡ một trong hai vùng này có thể quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường trong ngắn hạn.