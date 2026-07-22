Vàng, Bitcoin trở thành tài sản tồi tệ nhất năm 2026 bất chấp chiến sự leo thang

Ảnh minh họa: Germini

Cụ thể, tính từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã bốc hơi gần 27% giá trị, trong khi kim loại quý là vàng cũng ghi nhận mức sụt giảm hơn 7%. Chia sẻ trên mạng xã hội X mới đây, Charlie Bilello, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường tại Creative Planning, đã phải thốt lên: "Đây là điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây trong bất kỳ năm dương lịch nào".

Nghịch lý giữa tâm bão chiến sự và cơn sốt AI

Theo Stocktwits, sự lao dốc của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh bất ổn vĩ mô gia tăng do cuộc xung đột Mỹ - Iran, kết hợp với làn sóng rút vốn khỏi các tài sản rủi ro để đổ vào các khoản đầu tư AI đầy hớp hồn.

Trong khi đó, giá vàng cũng rơi khỏi đỉnh cao quý 1 khi căng thẳng với Iran có thời điểm hạ nhiệt ngắn ngủi hồi đầu tháng. Tại thời điểm viết bài (20/7), Bitcoin đang giao dịch ở ngưỡng 64.405,60 USD, còn vàng giao ngay dao động quanh mốc 4.020,19 USD/ounce.

Trái ngược với sự ảm đạm của hai cái tên trên, các chỉ số chứng khoán chuẩn của Mỹ lại có một năm tăng trưởng khởi sắc. Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng với mức bứt phá gần 10% tính từ đầu năm, S&P 500 tăng gần 9%, và Dow Jones Industrial Average ghi nhận mức tăng trưởng gần 8%. Cả ba chỉ số này đều vượt trội hoàn toàn so với vàng và Bitcoin.

Bitcoin liệu có lội ngược dòng?

Giá Bitcoin đã giảm gần 27% trong năm nay. Nguồn: TradingView

Bất chấp chuỗi ngày giảm giá, giới giao dịch tiền mã hóa dường như vẫn đặt cược rằng đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới sẽ leo lên mức 72.000 USD vào cuối tháng này. Theo báo cáo từ CoinDesk, các vị thế quyền chọn lớn phát tín hiệu cho thấy xu hướng tăng giá có thể xuất hiện xoay quanh quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào cuối tháng.

Ông James Thorne, chiến lược gia trưởng tại Wellington-Altus Private Wealth, nhận định rằng sự biến động giá không phải là vấn đề quá lớn đối với Bitcoin, mà sự bất định về mặt pháp lý mới chính là rào cản cốt lõi.

Ông chỉ ra: "Đạo luật Clarity sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện đó: Bằng cách công nhận và quản lý rõ ràng tài sản kỹ thuật số, đạo luật này cung cấp bộ khung pháp lý và chính trị để coi Bitcoin là một mảnh ghép hợp pháp trong danh mục đầu tư thay vì một bài toán đau đầu về tuân thủ".

Ông cũng kỳ vọng nguồn cung giới hạn 21 triệu coin của Bitcoin có thể đẩy giá trị của nó lên mức 240.000 – 250.000 USD/coin nếu đạt quy mô thị trường hiện tại của Nvidia, hoặc thậm chí vươn tới 1,5 triệu – 1,8 triệu USD nếu bắt kịp vốn hóa của vàng.

Vàng mất điểm: Giới đầu tư đang "lờ đi" chiến sự?

Ở chiều hướng ngược lại, giá vàng đã bị kẹt trong biên độ hẹp quanh mốc 4.000 USD trong những tuần gần đây, phớt lờ hoàn toàn những bất ổn địa chính trị gia tăng và giá dầu tăng phi mã. Thông thường, kim loại quý này sẽ bật tăng mạnh trong thời kỳ căng thẳng cao độ nhờ vị thế tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng đã giảm hơn 7% trong năm nay. Nguồn: TradingView

Justin Lin, chuyên gia phân tích tại Global X ETFs, cho biết: "Vàng đang thể hiện phản ứng tương đối mờ nhạt trước đà leo thang của giá dầu, điều này phản ánh sự thờ ơ nhất định của nhà đầu tư đối với các yếu tố địa chính trị".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ mới đây xác nhận đã hoàn thành đêm không kích thứ chín liên tiếp nhắm vào Iran, đánh dấu tháng thứ năm của cuộc xung đột khi các cuộc đàm phán hòa bình mong manh tiếp tục đổ vỡ.

Tuy nhiên, Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cảnh báo rằng sự leo thang này tiềm ẩn rủi ro về một chiến dịch tổng lực từ cả hai phía, qua đó có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng khi chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại này tăng lên giữa nỗi sợ lạm phát đình trệ.

Về dài hạn, ông Wong duy trì góc nhìn thận trọng và chỉ ra ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật then chốt ở mức 3.886 USD; nếu mốc này bị phá vỡ, giá vàng có thể trượt sâu về vùng 3.500 USD.

Áp lực đối với vàng càng gia tăng khi mới đây, Bank of America đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 14%, đạt 4.360 USD/ounce, viện dẫn lập trường chính sách diều hâu hơn từ phía Fed.

Tương tự, JPMorgan cũng điều chỉnh hạ dự báo giá vàng xuống 4.300 USD/ounce trong quý 3 và 4.500 USD/ounce trong quý 4/2026, với lý do nhu cầu từ các lĩnh vực chủ chốt không mạnh mẽ như kỳ vọng ban đầu.