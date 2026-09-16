Vàng có tể tăng vọt lên 5.000 USD nếu Fed quyết định làm việc này hôm nay

Trao đổi với Kitco News, Colombo, nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng giới đầu tư đã quá bi quan về vàng trước khi Mỹ công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8. Việc CPI cao hơn dự báo nhưng không tăng mạnh như lo ngại đã giúp vàng nhanh chóng phục hồi.

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“Nhà đầu tư đã quá bi quan khi bán vàng”, Colombo nhận định. Theo ông, thị trường đã chuẩn bị cho một con số CPI rất nóng, khiến tâm lý bi quan bị đẩy lên quá mức. Khi số liệu thực tế không nghiêm trọng như lo ngại, vàng lập tức có một nhịp phục hồi.

Tuy nhiên, đà tăng cũng nhanh chóng khiến thị trường rơi vào trạng thái quá mua, buộc giá vàng phải tạm nghỉ trong những giờ tiếp theo.

Mốc 4.400 USD trở thành “cửa ải” quan trọng

Theo Colombo, một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất hiện nay là vàng giao ngay đã tiến sát vùng kháng cự 4.400 USD/ounce sau khi phục hồi nhờ số liệu CPI.

Ông cho rằng 4.400 USD là vùng giá có ý nghĩa đặc biệt đối với vàng trong khoảng một năm qua. Đây từng là vùng hỗ trợ quan trọng vào tháng 2 và cuối tháng 3, trước khi giá vượt qua vào tháng 6. Vì vậy, 4.400 USD hiện vừa mang ý nghĩa kỹ thuật vừa có tác động tâm lý lớn đối với giới giao dịch.

Colombo cũng lưu ý vàng từng có thời điểm giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce trên biểu đồ ngày nhưng không duy trì được dưới ngưỡng này. Theo ông, việc giá nhanh chóng lấy lại mốc trên là một tín hiệu tích cực.

Dù vậy, chuyên gia này cho rằng nhà đầu tư không nên đặt cược quá lớn trước quyết định chính sách của Fed.

“Tôi không thích đặt cược trước những sự kiện lớn mang tính nhị phân như thế này”, ông Colombo nói, đồng thời cho rằng bản thân không có lợi thế đủ rõ để dự đoán chính xác kết quả.

Ông vẫn kỳ vọng thị trường có thể xuất hiện một đợt “mua theo tin tức” hoặc phục hồi mang tính giải tỏa sau cuộc họp của Fed. Theo Colombo, khả năng Fed tăng lãi suất đã được thị trường dự báo và “phát tín hiệu” trong nhiều tháng, nên quyết định tăng lãi suất 25 điểm cơ bản sẽ không tạo ra cú sốc lớn.

Ông Colombo thậm chí cho rằng Fed có thể cần tăng lãi suất 25-50 điểm cơ bản bởi ngân hàng trung ương Mỹ dường như đang phản ứng chậm hơn diễn biến lạm phát.

Lạm phát từ AI có thể trở thành biến số mới

Một điểm đáng chú ý trong phân tích của Colombo là ông cho rằng lạm phát hiện nay không chỉ đến từ cú sốc nguồn cung.

Giá năng lượng tăng cao do xung đột Iran là một trong những yếu tố đẩy CPI lên, nhưng đây không hoàn toàn là dạng lạm phát có thể được xử lý bằng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ông Colombo cho rằng còn một động lực khác mà Fed có thể tác động: lạm phát liên quan đến làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).

Các công ty công nghệ quy mô lớn đang chi hàng nghìn tỷ USD cho trung tâm dữ liệu, qua đó đẩy nhu cầu đối với chip, linh kiện máy tính, thiết bị điện tử và vật liệu xây dựng tăng mạnh. Theo Colombo, đây là một nguồn gây áp lực lạm phát mà chính sách tiền tệ có thể tác động tới thông qua việc kiểm soát nhu cầu.

Ông ví làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu hiện nay với cơn sốt nhà đất cách đây khoảng 20 năm. Khi đó, hoạt động xây dựng nhà ở quy mô lớn làm nhu cầu đồng, vật liệu cơ bản và nhiều hàng hóa khác tăng mạnh, cuối cùng tạo áp lực lên lạm phát. Fed sau đó tăng lãi suất để hạ nhiệt nền kinh tế.

Fed giữ lãi suất, vàng có thể “bật mạnh”

Đối với vàng, ông Colombo đưa ra hai kịch bản khá rõ ràng sau cuộc họp của Fed: nếu Fed tăng lãi suất, vàng có thể chỉ tăng nhẹ; ngược lại, nếu Fed giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể tăng mạnh hơn.

Tuy nhiên, ông cho rằng phản ứng của Fed chưa phải điều kiện duy nhất. Ông Colombo muốn nhìn thấy vàng đóng cửa vững chắc trên 4.400 USD/ounce để xác nhận đà tăng.

Theo ông, một phiên đóng cửa trên mốc này cần đi kèm thanh khoản mạnh trên thị trường hợp đồng tương lai, đồng thời tốt hơn nếu dòng tiền cũng tăng tại các quỹ ETF vàng và cổ phiếu các công ty khai thác. Thanh khoản tăng sẽ cho thấy các tổ chức lớn đang thực sự tham gia và hỗ trợ xu hướng đi lên.

Nếu những điều kiện này xuất hiện, ông Colombo cho rằng vàng có thể vượt qua vùng đỉnh thiết lập vào cuối tháng 8 và tiếp tục hướng tới mục tiêu 5.000 USD/ounce trong vài tháng tới.