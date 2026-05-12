"Vàng có thể vọt lên 10.000 USD": Tỷ phú kỳ lạ nhất Phố Wall dồn 98% tài sản vào vàng bạc





Forbes ước tính tài sản của Eric Sprott hiện vào khoảng 3,3 tỷ USD, đưa ông vào danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2026.

Vị tỷ phú giữ niềm tin không lay chuyển: Vàng và bạc còn tăng mạnh

Tỷ phú người Canada Eric Sprott. Ảnh Forbes

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, Sprott cho biết ông vẫn cực kỳ lạc quan về triển vọng kim loại quý dù giá vàng và bạc đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Ông cho rằng cổ phiếu ngành khai thác vàng và bạc vẫn đang bị định giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Theo vị tỷ phú Canada, bạc hoàn toàn có thể tăng lên 200 - 300 USD/ounce, còn vàng có thể chạm mốc 10.000 USD/ounce trong tương lai.

Những nhận định này phản ánh niềm tin gần như tuyệt đối của Sprott vào vai trò của kim loại quý trong bối cảnh thế giới bất ổn, lạm phát kéo dài và nợ công toàn cầu tăng cao.

Từ nhân viên môi giới tới “ông vua vàng bạc”

Eric Sprott sinh ra tại Ottawa, Canada, trong gia đình có cha là viên chức chính phủ nhưng rất thích đầu tư chứng khoán.

Năm 1980, ông dùng tiền tiết kiệm để mua một ghế giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto và thành lập công ty riêng mang tên Sprott Securities.

Tên tuổi của ông bắt đầu nổi lên từ thập niên 1980 khi liên tục đặt cược lớn vào vàng và bạc. Theo Forbes, chỉ trong vòng hai năm đầu tiên, các khoản đầu tư kim loại quý của Sprott đã tăng giá gấp 4 lần.

Sau này, ông bán cổ phần tại Sprott Securities cho nhân viên công ty và chuyển sang điều hành văn phòng đầu tư gia đình, chuyên rót vốn vào các doanh nghiệp khai thác vàng và bạc trên khắp thế giới. Hiện Sprott được cho là sở hữu cổ phần tại hơn 120 công ty khai khoáng liên quan tới kim loại quý.

“Cơn nghiện” bạc của tỷ phú Canada

Trong giới đầu tư, Eric Sprott đặc biệt nổi tiếng vì niềm tin mạnh mẽ vào bạc – kim loại mà ông cho rằng đang bị thị trường đánh giá thấp nghiêm trọng.

Ông nhiều lần cảnh báo nguồn cung bạc toàn cầu đang ngày càng căng thẳng trong khi nhu cầu công nghiệp tăng mạnh, đặc biệt từ các ngành năng lượng sạch và công nghệ.

Các quỹ đầu tư kim loại quý mang thương hiệu Sprott hiện đang nắm giữ lượng vàng và bạc khổng lồ. Chỉ riêng quỹ Sprott Physical Gold and Silver Trust hiện sở hữu gần 1,2 triệu ounce vàng và gần 50 triệu ounce bạc, với tổng giá trị tài sản xấp xỉ 10 tỷ USD.

Ngoài việc nắm giữ kim loại vật chất, Sprott còn đầu tư mạnh vào các công ty khai thác mỏ tại Canada, Mỹ, Australia và Nam Mỹ.

Đi ngược Phố Wall

Trong nhiều năm, Eric Sprott thường bị xem là người “đi ngược số đông” khi liên tục đặt cược vào vàng và bạc thay vì cổ phiếu công nghệ hay tài sản tăng trưởng cao.

Tuy nhiên, đà tăng mạnh của vàng trong bối cảnh địa chính trị bất ổn và lạm phát dai dẳng đã giúp tài sản của ông tăng vọt trở lại.

Theo Forbes, ông Sprott vẫn tin rằng thị trường kim loại quý mới chỉ ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng giá lớn hơn nhiều.

Dù nhiều nhà đầu tư hiện bị cuốn vào AI hay tiền số, vị tỷ phú Canada vẫn trung thành với quan điểm cũ: trong thời kỳ bất ổn tài chính, vàng và bạc cuối cùng vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất.