Vàng đang bước vào “vùng bão”: UBS cảnh báo biến động cực mạnh trước mốc 7.200 USD/ounce

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Giá vàng từng vượt mốc 5.500 USD/ounce hồi đầu năm 2026 trước khi lao dốc điều chỉnh. Theo UBS, nguyên nhân chính khiến ngân hàng này phải hạ mục tiêu giá ngắn hạn là đồng USD mạnh lên, giá dầu tăng và lợi suất thực tế trên thị trường tài chính tăng cao.

UBS hiện dự báo vàng sẽ ở mức khoảng 5.200 USD/ounce vào tháng 6/2026, thấp hơn đáng kể so với vùng giá giao ngay khoảng 5.344 USD trước đó.

Tuy nhiên, ngân hàng Thụy Sĩ này vẫn giữ nguyên quan điểm lạc quan dài hạn, với mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 ở mức 5.900 USD/ounce. Trong kịch bản căng thẳng địa chính trị leo thang mạnh, vàng thậm chí có thể vọt lên 7.200 USD/ounce. Ngược lại, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở nên cứng rắn hơn với lãi suất, giá vàng có thể giảm về 4.600 USD/ounce.

UBS nhấn mạnh đợt suy yếu hiện tại chỉ mang tính tạm thời chứ chưa phải sự đảo chiều cấu trúc của thị trường vàng.

Điều đáng chú ý là chính chiến tranh và lạm phát – những yếu tố thường hỗ trợ vàng – giờ đây lại đang tạo áp lực lên kim loại quý này.

Cuộc chiến Iran khiến giá năng lượng neo cao, đẩy lạm phát Mỹ tháng 3 lên 3,3%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2024. Trong khi đó, tăng trưởng GDP quý IV/2026 của Mỹ chỉ đạt 0,5%, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ “stagflation” – tức lạm phát cao đi kèm tăng trưởng trì trệ.

Thông thường, môi trường như vậy sẽ cực kỳ có lợi cho vàng. Nhưng lần này, thị trường lại bắt đầu đặt cược Fed sẽ phải duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí có thể tăng lãi suất thêm vào cuối năm 2026.

Lãi suất tăng khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng – tài sản không sinh lãi – trở nên lớn hơn, qua đó gây sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn.

Dù vậy, UBS cho rằng các động lực dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương, rủi ro địa chính trị, nguy cơ stagflation và sự suy giảm niềm tin vào tiền pháp định.

Ba Lan mới đây đã nâng mục tiêu dự trữ vàng từ 550 tấn lên 700 tấn. UBS xem đây là tín hiệu quan trọng cho thấy nhiều ngân hàng trung ương đang ngày càng ít nhạy cảm với biến động giá vàng và tiếp tục gom mạnh kim loại quý này.

Tại Trung Quốc, nhu cầu vàng vật chất vẫn duy trì ổn định bất chấp giá cao kỷ lục. UBS dự báo tổng lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu trong năm 2026 có thể đạt khoảng 950 tấn.

Không chỉ UBS, nhiều tổ chức tài chính lớn khác cũng liên tục nâng dự báo giá vàng. Goldman Sachs đặt mục tiêu 5.400 USD/ounce, Deutsche Bank dự báo 6.000 USD, còn JPMorgan thậm chí đưa ra kịch bản vàng tăng lên 8.000–8.500 USD/ounce nếu dòng tiền trú ẩn tiếp tục bùng nổ.

Theo UBS, yếu tố quyết định trong phần còn lại của năm 2026 sẽ là lợi suất thực tế và chính sách của Fed. Nếu Fed phát tín hiệu dừng tăng lãi suất hoặc chuyển sang cắt giảm, vàng có thể nhanh chóng lấy lại đà tăng.

Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục “cứng đầu” và Fed duy trì lập trường diều hâu, áp lực lên vàng sẽ còn kéo dài.