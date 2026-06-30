Vàng đang cắm đầu giảm sâu nhưng một "ông lớn" vẫn tin kim loại quý sắp bứt phá lên 4.900 USD

Các chuyên gia của Goldman Sachs tin rằng vàng sẽ tăng vọt lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Ảnh Bloomberg

Trong báo cáo công bố ngày 29/6, bà Samantha Dart, đồng Giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Goldman Sachs, nhận định: "Đà tăng của vàng vẫn chưa kết thúc".

Theo bà Dart, giá vàng đã tăng khoảng 123% kể từ năm 2022 và xu hướng đi lên vẫn được hỗ trợ bởi cả các yếu tố mang tính cấu trúc lẫn chu kỳ.

"Về dài hạn, việc các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đa dạng hóa dự trữ ngoại hối sau khi tài sản của Nga bị phong tỏa năm 2022 vẫn là nền tảng chính cho dự báo giá vàng đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026", bà Dart viết.

Goldman Sachs cũng dẫn khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) cho thấy 45% trong số 76 ngân hàng trung ương được khảo sát từ tháng 2 đến tháng 5 dự định tăng lượng vàng dự trữ trong vòng 12 tháng tới - mức cao kỷ lục kể từ khi cuộc khảo sát được thực hiện.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, triển vọng của vàng vẫn chịu nhiều sức ép.

Theo Goldman Sachs, lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đối với lãi suất đã làm suy yếu câu chuyện đầu tư dựa trên nguy cơ mất giá tiền tệ (debasement trade). Đồng thời, thị trường đang tính đến khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát còn cao, khiến nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng suy giảm.

"Chúng tôi kỳ vọng những lực cản này sẽ dần đảo chiều theo thời gian", bà Dart nhận định.

Các nhà nghiên cứu của Goldman Sachs dự báo dòng vốn vào các quỹ ETF vàng sẽ tăng trở lại khi Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay và chỉ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào nửa cuối năm sau.

Báo cáo nhấn mạnh: "Trong trung hạn, rủi ro đối với dự báo giá vàng của chúng tôi vẫn nghiêng về phía tăng".



Goldman Sachs cho rằng, những lo ngại về tình hình tài khóa của các nước phương Tây cũng sẽ thúc đẩy khu vực tư nhân tăng cường nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn.

Dù vậy, kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2, thị trường vàng đã chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng đã giảm khoảng 24%, trong khi lạm phát cao do giá dầu tăng khiến nhà đầu tư lo ngại Fed sẽ phải duy trì lãi suất cao lâu hơn, hoặc thậm chí tiếp tục nâng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu tăng khiến vàng - tài sản không sinh lãi - trở nên kém hấp dẫn hơn. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã giảm hơn 6% sau khi lập mức đỉnh lịch sử vào cuối tháng 1.