Vàng hạ bệ USD? Chuyên gia Fed Fed chứng minh vàng chưa bao giờ qua mặt nổi trái phiếu Mỹ

So sánh kho dự trữ vàng quốc tế và trái phiếu Chính phủ Mỹ. Ảnh Kitco.

Trong thời gian gần đây, thị trường tài chính toàn cầu đã chấn động trước thông tin dự trữ vàng quốc tế vượt qua lượng nắm giữ Trái phiếu Chính phủ Mỹ (U.S. Treasuries) của các chính phủ ngoại quốc. Sự kiện này từng dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt trong giới truyền thông và các nhà hoạch định chính sách về một xu hướng "phi đô la hóa" hay sự soán ngôi của kim loại quý.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới đây, ông Colin Weiss - Kinh tế trưởng phụ trách Dòng vốn Tài chính Toàn cầu tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - đã khẳng định rằng việc so sánh trực tiếp giữa quy mô dự trữ vàng và trái phiếu kho bạc trên bình diện toàn cầu là một sự khập khiễng và hoàn toàn sai lệch bản chất.

Nguyên nhân đầu tiên được ông Weiss chỉ ra nằm ở động lực thúc đẩy giá vàng. Sự bùng nổ về giá trị thị trường của vàng kể từ năm 2024 không xuất phát từ việc các ngân hàng trung ương ồ ạt gom hàng, mà được châm ngòi bởi làn sóng bùng nổ nhu cầu từ khu vực tư nhân. Khối lượng tiền khổng lồ đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng vật chất cuối năm 2024 mới chính là cỗ máy đẩy giá kim loại quý phi mã.

"Dù các ngân hàng trung ương duy trì nhịp mua vàng khá ổn định từ năm 2022, nhưng một mình lực mua từ khu vực chính thức là hoàn toàn không đủ để tạo ra cú sốc tăng giá ngoạn mục như vậy", ông Weiss phân tích.

Lượng mua vàng tích lũy - minh họa sự biến động lượng vàng tích lũy từ năm 2019 đến quý 2 năm 2026 dựa trên dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) và tính toán của nhân viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ảnh Kitco

Điểm mù thứ hai nằm ở cách tính toán số liệu. Khi thống kê dự trữ vàng toàn cầu, các con số gộp chung cả kho vàng khổng lồ của chính phủ Mỹ - quốc gia nắm giữ tới 22% tổng lượng vàng thế giới. Trong khi đó, dữ liệu về Trái phiếu Chính phủ Mỹ lại loại trừ hoàn toàn phía Mỹ. Nếu loại bỏ kho vàng của Mỹ ra khỏi phương trình, giá trị vàng dự trữ toàn cầu trong phần lớn năm 2025 thực chất vẫn thấp hơn từ 800 tỷ đến 1.100 tỷ USD so với con số thống kê chính thống.

Đặc biệt, phần lớn lượng vàng đang nằm trong hầm của các ngân hàng trung ương hiện nay không đến từ một chiến lược chủ động xoay trục hay "tẩy chay" đồng bạc xanh gần đây, mà thực chất chỉ là những "di sản" từ thời kỳ hệ thống Bretton Woods sụp đổ thập niên 1970. Những cái tên nắm giữ lượng vàng lớn nhất thế giới như Mỹ, Đức, Ý, Pháp hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) – chiếm tới 52% tổng lượng vàng toàn cầu – hầu như không hề tích lũy thêm chút vàng nào đáng kể trong hơn nửa thế kỷ qua.

Chính vì các quốc gia này cũng không nắm giữ ngoại tệ lớn, nên tính theo giá thị trường hiện tại, vàng đang chiếm tới hơn 80% tổng dự trữ quốc tế của riêng từng nước. Điều này vô tình tạo ra một ảo ảnh rằng thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang vàng.

Thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Tính đến tháng 6/2026, khi cơn sốt định giá qua đi, lượng Trái phiếu Chính phủ Mỹ do các cơ quan nước ngoài nắm giữ một lần nữa lại vượt mặt tổng kho vàng toàn cầu (nếu loại trừ phần của Mỹ).

Dù giới chức các thị trường mới nổi từ năm 2008 đến nay vẫn âm thầm mua vào vàng, và tốc độ này có phần gia tăng do những bất ổn địa chính trị hay nỗi sợ lệnh trừng phạt tài chính, Trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn giữ vững vị thế là trụ cột không thể thay thế trong danh mục dự trữ quốc tế. Bất chấp việc nhiều nước phải bán ra hàng trăm tỷ USD dự trữ để cứu đồng nội tệ từ sau năm 2021, khối ngoại vẫn ròng rã gom thêm gần 200 tỷ USD Trái phiếu Chính phủ Mỹ cho đến mùa xuân năm 2026.

Đường màu nâu liền (Gold): Tổng dự trữ vàng toàn cầu (đã trừ các quốc gia/tổ chức lớn kể trên). Đường nét đứt màu xanh lá (Treasuries): Lượng nắm giữ Trái phiếu Chính phủ Mỹ của khu vực chính thức nước ngoài (Foreign official holdings of Treasuries). giai đoạn 2024–2026 do biến động định giá thị trường, thì phần lớn thời gian (và tính đến giữa năm 2026), lượng Trái phiếu Chính phủ Mỹ (màu xanh lá) vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với giá trị vàng dự trữ, chứng minh rằng trái phiếu Mỹ vẫn là tài sản nắm giữ chủ đạo. Ảnh Kitco

Theo Kitco, lời tuyên bố đanh thép từ chuyên gia của Fed đã dội một gáo nước lạnh vào những lời đồn đoán về sự suy tàn của đồng USD.

Vàng có thể đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn của thị trường tư nhân, nhưng trên bàn cờ tài chính quyền lực toàn cầu, Trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn được cho là cội rễ vững chắc chưa thể lay chuyển.