Vàng “phá luật” Phố Wall: Lãi suất tăng, giá kim loại quý vẫn có thể lao lên?

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Bernstein vừa hạ dự báo giá vàng năm 2030 xuống 5.600 USD/ounce, từ mức 6.100 USD/ounce trước đó. Trong khi đó, lãi suất thực đã tăng lên khoảng 2,7%, so với khoảng 1,7% hồi đầu tháng 3.

Tuy nhiên, hãng nghiên cứu và phân tích đầu tư này vẫn cho rằng giá vàng còn dư địa tăng.

Lý do, theo Bernstein, nằm ở lực mua vàng của các ngân hàng trung ương. Đây mới là động lực thực sự của thị trường vàng hiện nay, thay vì lãi suất thực.

Giá vàng hiện giao dịch quanh vùng 4.300 USD/ounce, thấp hơn khoảng 22% so với mức kỷ lục 5.589,38 USD/ounce thiết lập ngày 28/1. Bạc hiện quanh 66 USD/ounce.

Nhưng những con số đó chưa phải câu chuyện đáng chú ý nhất.

Điều đáng chú ý là một ngân hàng Phố Wall đang thừa nhận rằng những quy tắc từng được dùng để giải thích giá vàng có thể không còn đủ sức lý giải thị trường hiện tại.

Bernstein vừa thay đổi điều gì trong dự báo giá vàng?

Theo một báo cáo được công bố đầu tuần này, chuyên gia phân tích Bob Brackett của Bernstein đã hạ mục tiêu giá vàng năm 2030 từ 6.100 USD xuống 5.600 USD/ounce.

Nguyên nhân không phải do nhu cầu vàng suy yếu, mà là do triển vọng lãi suất thay đổi.

Đầu năm nay, thị trường từng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 1-2 lần. Hiện tại, thị trường lại đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất 2-3 lần vào năm 2027.

Lãi suất thực – tức lợi suất nhà đầu tư nhận được sau khi điều chỉnh theo lạm phát – đã tăng từ khoảng 1,7% hồi tháng 3 lên khoảng 2,7% hiện nay.

Động thái tăng lãi suất của Fed ngày 16/9 càng củng cố sự thay đổi này.

Vì sao lãi suất thực tăng thường gây áp lực lên vàng?

Dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis cho thấy lợi suất danh nghĩa trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở gần 4,9%.

Trong khi đó, lợi suất thực kỳ hạn 10 năm – sau khi điều chỉnh theo kỳ vọng lạm phát – ở khoảng 2,6%, tương đối sát với ước tính của Bernstein.

Theo quy luật truyền thống, khi lợi suất thực tăng, vàng thường chịu áp lực giảm.

Lý do khá đơn giản: trái phiếu đem lại lợi suất, trong khi vàng không trả lãi. Khi lợi suất thực tăng, việc nắm giữ tài sản sinh lời trở nên hấp dẫn hơn so với một tài sản không tạo ra dòng tiền như vàng.

Mối quan hệ này đã tồn tại trong nhiều thập kỷ.

Bernstein không phủ nhận quy luật đó. Điều ngân hàng này đặt vấn đề là: liệu lãi suất thực còn có sức chi phối giá vàng mạnh như trước hay không?

Tại sao Bernstein vẫn tin giá vàng sẽ tăng?

Thay vì chỉ nhìn vào sách giáo khoa kinh tế, Brackett tập trung vào hai dữ kiện.

Thứ nhất, lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ nhìn chung không thay đổi đáng kể trong năm nay.

Thứ hai, giá vàng vẫn đứng vững sau đợt tăng lãi suất của Fed trong tháng này, thay vì lao dốc như mô hình truyền thống có thể dự đoán.

Brackett cho rằng vàng “có thể tăng ngay cả khi lãi suất thực tăng chậm”, và đây dường như chính là kịch bản mà thị trường đang bước vào.

Ông cũng chỉ ra rằng vàng từng thể hiện khả năng chống chịu tương tự trong giai đoạn 2023-2025, khi môi trường lãi suất cũng không thực sự thuận lợi cho kim loại quý.

Thực tế, Fed đã giảm lãi suất tổng cộng 175 điểm cơ bản kể từ tháng 9/2024. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong cùng khoảng thời gian lại tăng khoảng 140 điểm cơ bản, thay vì giảm.

Điều này hoàn toàn trái với mô hình truyền thống.

Vàng khi đó không sụp đổ.

Điều gì thực sự đang giữ giá vàng ở mức cao?

Câu trả lời của Bernstein là nhu cầu từ các ngân hàng trung ương.

Đây không phải lập luận mới, nhưng đang ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong cách thị trường nhìn nhận giá vàng.

Các ngân hàng trung ương đã mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm trong các năm 2022, 2023 và 2024. Lượng mua này tương đương gần một phần tư nguồn cung vàng khai thác toàn cầu mỗi năm.

Brackett đặc biệt chỉ ra một số quốc gia vẫn còn dư địa lớn để tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối.

Trung Quốc, Nhật Bản và Saudi Arabia hiện vẫn phân bổ dưới 10% dự trữ cho vàng, trong khi nhiều ngân hàng trung ương phương Tây nắm giữ khoảng 60-70% dự trữ dưới dạng vàng.

Khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) cũng cho thấy xu hướng tương tự: phần lớn các ngân hàng trung ương được khảo sát kỳ vọng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm tới.

Điều gì có thể phá vỡ kịch bản tăng giá của Bernstein?

Brackett chỉ ra một rủi ro quan trọng: lực mua của các ngân hàng trung ương suy yếu.

Theo lập luận của Bernstein, đây mới là yếu tố có thể gây tổn thương lớn cho triển vọng giá vàng, thậm chí quan trọng hơn chính diễn biến lãi suất.

Ngoài ra, hai kịch bản khác cũng có thể khiến quy luật cũ quay trở lại.

Một là giá dầu diesel và các sản phẩm lọc dầu tăng mạnh, khiến lạm phát nóng trở lại và buộc Fed phải tăng lãi suất nhiều hơn mức 2-3 lần mà thị trường hiện đang định giá.

Hai là đảng của Tổng thống Donald Trump mất thế đa số tại Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, qua đó có thể làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn liên quan đến những bất định chính sách.

Nhà đầu tư nên theo dõi điều gì?

Theo chính lập luận của Bernstein, nhà đầu tư nên theo dõi lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua vào sát hơn là chỉ tập trung vào quyết định lãi suất tiếp theo của Fed.

Nếu hoạt động mua vàng của khu vực chính thức giảm rõ rệt, điều đó có thể tác động đến luận điểm tăng giá của Bernstein mạnh hơn một động thái tăng thêm 0,25 điểm phần trăm của lợi suất thực.

Đặc biệt, thị trường sẽ cần theo dõi liệu các nhà quản lý dự trữ tại Bắc Kinh, Tokyo và Riyadh có tiếp tục thu hẹp khoảng cách về tỷ trọng vàng trong dự trữ hay không.

Khoảng cách đó – chứ không đơn thuần là đường đi của lãi suất – mới là nền tảng quan trọng đằng sau dự báo giá vàng của Bernstein.