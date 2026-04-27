Vàng sắp lao dốc về 4.000 USD? Kịch bản khiến giới đầu tư “đứng ngồi không yên”

Trong vòng 2 năm qua, vàng đã liên tục lập đỉnh. Năm 2025, giá vàng lần đầu vượt mốc 3.000 USD/ounce, sau đó nhanh chóng chinh phục 4.000 USD. Đà tăng tiếp tục kéo dài sang đầu năm 2026, thậm chí có thời điểm chạm mốc lịch sử 5.500 USD/ounce.

Dù đã điều chỉnh giảm xuống khoảng 4.400 USD vào tháng 3, vàng hiện vẫn duy trì quanh vùng cao, quanh mốc 4.700 USD/ounce tính đến ngày 26/4. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Giá vàng có thể giảm sâu xuống 4.000 USD. Ảnh Getty Images/iStockphoto

Có thể giảm về 4.000 USD/ounce

Theo ông Thomas Winmill, nhà quản lý danh mục tại Midas Funds, giá vàng có thể giảm từ 10–20% so với mức hiện tại. Điều này đồng nghĩa với khả năng vàng rơi về vùng 4.000 USD/ounce.

Đồng quan điểm, ông Brett Elliott từ American Precious Metals Exchange (APMEX) cho biết: giá vàng trung bình năm nay có thể quanh 4.500 USD, thậm chí đạt đỉnh 5.800 USD. Tuy nhiên, rủi ro giảm sâu vẫn hiện hữu, với kịch bản xấu nhất là quay về mốc 4.000 USD.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh đà giảm sẽ không diễn ra theo đường thẳng. Thị trường vàng năm nay được dự báo sẽ biến động rất mạnh.

“Trước đây, biến động 500 USD/ounce là điều hiếm thấy. Nhưng gần đây, giá vàng đã rơi từ 5.400 xuống 4.100 USD chỉ trong vài tuần. Những cú dao động lớn như vậy có thể còn tiếp diễn”, ông Elliott nhận định.

Giảm nhưng khó giảm lâu

Dù có thể điều chỉnh, giới phân tích cho rằng giá vàng khó duy trì ở mức thấp trong thời gian dài.

Theo ông Winmill, trong năm 2026, vàng sẽ trải qua nhiều pha biến động mạnh – có lúc giảm, đi ngang, rồi lại tăng. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn vẫn là đi lên.

Ông Hiren Chandaria, Giám đốc điều hành tại Monetary Metals, cũng cho rằng nhà đầu tư không nên bất ngờ trước những nhịp điều chỉnh mạnh trong một xu hướng tăng lớn.

Trong ngắn hạn, rủi ro giảm giá vẫn tồn tại nếu lãi suất duy trì ở mức cao và thanh khoản bị siết chặt.

Nhưng về dài hạn, vàng vẫn có tiềm năng tăng mạnh, thậm chí hướng tới mốc 7.200 USD/ounce – dù không nhất thiết xảy ra ngay trong năm 2026.

Một yếu tố quan trọng giúp “đỡ giá” vàng là nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và các quốc gia mới nổi. Theo ông Elliott, nhiều quốc gia, đặc biệt ở châu Á, đang tích trữ vàng như tài sản chiến lược và sẵn sàng trả giá cao, tạo ra “mặt sàn” cho thị trường.

Cơ hội trong biến động

Dù biến động mạnh không phải là điều nhà đầu tư ưa thích, nhưng trong bối cảnh vàng có xu hướng tăng dài hạn, các nhịp điều chỉnh lại được xem là cơ hội.

Theo ông Chandaria, điều quan trọng là phân biệt giữa điều chỉnh ngắn hạn và xu hướng dài hạn. Những đợt giảm giá nên được tận dụng để tích lũy thêm. Ông khuyến nghị nhà đầu tư không nên “all-in” một lần, mà nên giải ngân từng phần. Ví dụ, có thể bắt đầu với khoảng 30% số vốn dự định, sau đó mua thêm khi giá giảm.



