VEAM (VEA) bị xử phạt về thuế, áp dụng tình tiết tăng nặng

Vi phạm nhiều lần, áp dụng tình tiết tăng nặng

Theo Quyết định số 1782/QĐ-XPHC ngày 10/6/2026 của cơ quan thuế, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) bị xử phạt hành chính do hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm trong năm 2024.

Với hành vi vi phạm trên, doanh nghiệp bị phạt tiền 25,8 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi vi phạm nhiều lần nên được áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định.

Bên cạnh đó, VEA bị buộc nộp bổ sung số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai thiếu vào ngân sách nhà nước với số tiền hơn 258,9 triệu đồng.

Tổng số tiền truy thu và xử phạt đối với doanh nghiệp là hơn 284,7 triệu đồng.

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ các liên doanh ô tô, xe máy

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, VEA ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.273,5 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng lên 1.090,2 tỷ đồng, song tốc độ tăng thấp hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt 183,3 tỷ đồng, tăng gần 19%.

Điểm nổi bật trong cơ cấu lợi nhuận của VEA tiếp tục đến từ các khoản đầu tư vào liên doanh, liên kết. Trong quý I, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết lên tới 1.531,2 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguồn đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh của tổng công ty.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 250,7 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ ở mức 1,68 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, VEA ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.823,1 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.764,5 tỷ đồng, tăng khoảng 38%.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.742,1 tỷ đồng, cao hơn 482 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.311 đồng, tăng đáng kể so với mức 948 đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của VEA đạt 29.979 tỷ đồng, tăng hơn 1.600 tỷ đồng so với đầu năm.

Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp cho thấy lượng tiền mặt và tiền gửi rất lớn. Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 284,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lên tới 17.118,7 tỷ đồng, tăng hơn 3.360 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Ngoài ra, VEA còn sở hữu 8.295,4 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn. Khoản mục này chủ yếu là đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết với giá trị ghi sổ hơn 8.228,5 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cuối quý ở mức 1.075,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 4.150,8 tỷ đồng đầu năm. Hàng tồn kho đạt gần 1.030 tỷ đồng, giảm khoảng 99 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của VEA tại ngày 31/3/2026 là 1.215 tỷ đồng, giảm hơn 121 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 1.165,9 tỷ đồng. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chỉ ở mức 135,7 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đến cuối quý I/2026 đạt 28.764 tỷ đồng, tăng hơn 1.723 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã tăng lên 15.272,7 tỷ đồng, phản ánh khả năng tích lũy lợi nhuận lớn của doanh nghiệp qua nhiều năm.