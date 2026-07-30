Vì đâu doanh thu vượt 4.200 tỷ, Dabaco vẫn hụt 43% lợi nhuận?

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã: DBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 4.253 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 20%, lên 3.599 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 21% xuống còn 653 tỷ đồng. Theo đó, biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 21,6% trong quý II/2025 xuống còn khoảng 15,4% trong quý II năm nay.

Ở mảng tài chính, doanh thu hoạt động tài chính đạt 30 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 30% lên 85 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng khoảng 31% lên 85 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tiếp tục gia tăng khi chi phí bán hàng đạt 149 tỷ đồng, tăng 16% và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 134 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Dabaco đạt 317 tỷ đồng, giảm 40% so với quý II/2025.

Dù lợi nhuận khác tăng 63% lên 7,1 tỷ đồng, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 325 tỷ đồng, giảm 40%. Lợi nhuận sau thuế đạt 289 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ; trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 289 tỷ đồng, cũng giảm 43%.

Giải trình về biến động lợi nhuận, theo doanh nghiệp, mặc dù các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gà và dầu thực vật đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực hơn cùng kỳ, giá lợn hơi trong quý II/2026 giảm so với cùng kỳ năm 2025 đã khiến hiệu quả kinh doanh của các công ty chăn nuôi đi xuống, qua đó ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận hợp nhất của toàn tập đoàn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.377 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 726 tỷ đồng, giảm 32%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 663 tỷ đồng, giảm 35%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng giảm 35%, còn 663 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Dabaco đạt hơn 17.700 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 17%. Doanh nghiệp duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi ở mức cao với tổng giá trị hơn 2.760 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho tăng 18% lên hơn 4.300 tỷ đồng. Tài sản sinh học ngắn hạn, chủ yếu là heo thịt, đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, tăng 5%. Ngược lại, tài sản sinh học dài hạn, gồm đàn lợn và gà bố mẹ, giảm 14% xuống còn gần 776 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Dabaco đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt khoảng 7.400 tỷ đồng, tăng 12%, còn nợ vay ngắn hạn tăng 17% lên khoảng 5.600 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức khoảng 85%.