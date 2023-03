Vì sao Bộ Tài chính khen thưởng hải quan vụ bắt 11 kg ma tuý trên máy bay?

Cho rằng lực lượng hải quan và các lực lượng liên ngành đã kịp thời triệt phá đường dây vận chuyển 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, Bộ trường Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có thư khen các đơn vị thực hiện chuyên án.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính khen ngợi Cục Hải quan TPHCM, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04).



Thư khen của ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính vụ bắt giữ 11 kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chúc mừng và biểu dương thành tích nêu trên.

"Chiến công của các đồng chí là kết quả của sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng hải quan với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu nói chung và công tác phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng. Chiến công này đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, an toàn xã hội của đất nước", thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu.

Tư lệnh ngành Tài chính đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ hơn để tiếp tục giành được nhiều thành tích.

Trước đó, theo tin từ Tổng cục Hải quan, ngày 16/3, tại ga đến quốc tế thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) thực hiện thủ tục hải quan cho các thành viên trong phi hành đoàn thuộc chuyến bay số hiệu VN10 của Hãng hàng không Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam, phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên trong phi hành đoàn nghi vấn có chứa ma túy.

Sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên, phát hiện hơn 11kg ma túy cất giấu, ngụy trang trong 154 túyp kem đánh răng. 4 tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines sau đó bị tạm giữ, khám xét nơi ở. Tuy nhiên, mới đây, cơ quan công an TP.HCM đã trả tự do cho 4 tiếp viên này do không đủ căn cứ kết tội. Ngay sau đó, 4 tiếp viên này bị buộc thôi việc do vi phạm vào quy định cấm của ngành hàng không và đang phải phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.