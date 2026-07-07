Vì sao dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú thi công chưa đáp ứng tiến độ?

Bộ Xây dựng vừa đề nghị liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (nhà đầu tư) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (doanh nghiệp dự án) đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã được khởi công xây dựng ngày 19/8/2025, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026, đưa vào khai thác vận hành từ năm 2027.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, địa phương bàn giao mặt bằng 29,85/60,24km, đạt gần 50% theo chiều dài tuyến, dẫn đến việc triển khai thi công chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT. Ảnh: VGP

Để đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Đồng Nai sớm bàn giao diện tích mặt bằng còn lại cho dự án trước ngày 15/7/2026; đặc biệt tại các vị trí quyết định đến tiến độ để sớm triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành dự án.

Cùng với việc đẩy nhanh nguồn cung ứng vật liệu cho dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Bộ Xây dựng đặt ra là yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chỉ đạo tư vấn giám sát, đơn vị thi công khẩn trương lập lại tiến độ chi tiết điều chỉnh đối với các hạng mục công trình, gói thầu theo phạm vi tiếp nhận bàn giao mặt bằng của địa phương.

Bên cạnh đó, huy động bổ sung vốn chủ sở hữu, vốn vay triển khai dự án theo tiến độ yêu cầu; huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, vật liệu, tổ chức triển khai thi công ngay trên phạm vi đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, đặc biệt các hạng mục xử lý đất yếu, cầu vượt ngang.

Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ quy mô hoàn chỉnh dự án trình Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2026; tiếp tục triển khai thi công theo hợp đồng BOT đã ký kết, không để việc điều chỉnh làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công, hoàn thành của dự án.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP là đoạn đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, thuộc nhóm công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, do liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng vốn đầu tư khoảng 8.496 tỷ đồng.

Tuyến có chiều dài hơn 60km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối tại xã Phú Lâm (tỉnh Đồng Nai).

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường giai đoạn hoàn chỉnh là 24,75m cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ như hệ thống thu phí không dừng, trung tâm điều hành, hệ thống chiếu sáng, giám sát giao thông thông minh (ITS).

Trong giai đoạn 1, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được đầu tư với bề rộng nền đường 17m, riêng tại các vị trí xử lý đất yếu, nền đường đào, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, đoạn dừng xe khẩn cấp và công trình cầu trên tuyến sẽ được đầu tư theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 24,75m.

