Vì sao giá vàng vẫn được dự báo đạt mốc 6.000 USD vào cuối năm?

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Fed ngày 16/9 tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 3,75-4%, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023. Động thái này lẽ ra gây sức ép lên vàng vì lãi suất cao làm các tài sản sinh lãi như trái phiếu hấp dẫn hơn.

Thực tế, vàng đã giảm xuống mức thấp 4.235 USD/ounce sau quyết định của Fed. Nhưng chỉ một ngày sau, giá nhanh chóng phục hồi. Đến ngày 18/9, vàng giao ngay chạm 4.390,11 USD/ounce, mức cao nhất trong một tuần, trước khi chốt quanh 4.378 USD.

Diễn biến này cho thấy mối quan hệ truyền thống giữa lãi suất và giá vàng đang trở nên phức tạp hơn.

Vì sao vàng vẫn đứng vững?

Một nguyên nhân quan trọng nằm ở nhu cầu thực tế đối với vàng. Theo các chuyên gia được MarketWatch dẫn lời, dòng tiền từ Trung Quốc và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương đang tạo nền tảng cho giá vàng, khiến tác động từ chính sách Fed không còn chi phối thị trường như trước.

Đáng chú ý, nhà đầu tư đã phần nào dự đoán trước quyết định tăng lãi suất của Fed. Khi thông tin được công bố, một bộ phận nhà đầu tư đã nhanh chóng đóng các vị thế bán vàng, góp phần thúc đẩy giá phục hồi.

Bên cạnh đó, vàng vẫn được xem là công cụ phòng vệ trước những bất ổn về lạm phát, địa chính trị và chính sách kinh tế. Reuters cho biết giá dầu giảm gần đây đã làm dịu lo ngại lạm phát, nhưng rủi ro từ bất ổn địa chính trị vẫn hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý.

Quan trọng hơn, lực mua của các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố hỗ trợ dài hạn. Goldman Sachs Research cho rằng nhu cầu này là một xu hướng mang tính nhiều năm, khi các ngân hàng trung ương muốn đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay?

Khoảng cách giữa giá vàng hiện tại và các dự báo của những ngân hàng lớn đang tạo ra một bức tranh đáng chú ý. Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương được đánh là tiếp tục là động lực quan trọng.

Sau lần hạ mạnh hồi tháng 7, những báo cáo mới nhất trong tháng 9 này của JPMorgan về dự báo giá vàng đang quay lại kịch bản kim loại quý đạt mốc bình quân 6.000 USD trong quý IV/2026, đồng thời hướng tới khoảng 6.300 USD vào cuối năm 2027.

J.P. Morgan cho rằng các yếu tố như nhu cầu của ngân hàng trung ương, rủi ro tài khóa, bất ổn địa chính trị và lo ngại về sức mua của tiền tệ vẫn có thể hỗ trợ vàng.

Tuy nhiên, ngân hàng cũng cảnh báo chính sách Fed vẫn là một biến số quan trọng. Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục mạnh, lạm phát tăng và Fed phải duy trì chu kỳ tăng lãi suất lâu hơn, nhu cầu đầu tư vàng tại phương Tây có thể suy yếu.

Ngoài ra, cả Deutsche Bank và Societe Generale cũng từng đưa ra dự báo vàng đạt mốc 6.000 USD vào cuối năm 2026 và đến nay vẫn chưa đưa ra bất cứ thay đổi nào sau quyết định của Fed vào ngày 16/9.

Bài toán 4.400 USD đang được thử thách

Reuters dẫn nhận định cho rằng nếu vàng vượt được vùng kháng cự 4.400-4.440 USD/ounce, thị trường có thể mở ra dư địa tăng tiếp.

Như vậy, điều đáng chú ý không chỉ là việc vàng phục hồi sau cú tăng lãi suất của Fed, mà còn nằm ở khả năng kim loại quý vẫn giữ được sức hút trong một môi trường lãi suất không thuận lợi.

Nếu lực mua từ ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng vệ tiếp tục duy trì, các mục tiêu 4.900 USD của Goldman Sachs hay 6.000 USD của J.P. Morgan sẽ tiếp tục là những cột mốc được thị trường theo dõi. Ngược lại, một chu kỳ thắt chặt mạnh hơn của Fed có thể khiến vàng chịu thêm áp lực.

Vì thế, cuộc chiến quanh mốc 4.400 USD có thể trở thành phép thử quan trọng cho triển vọng của vàng trong những tháng cuối năm 2026, theo Startup Fortune.