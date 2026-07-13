Vì sao giá vé máy bay 'hạ nhiệt' dịp cao điểm hè?

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hàng không là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp và rất nhanh từ biến động giá nhiên liệu bay ảnh hưởng đến chi phí khai thác, kế hoạch bay, mặt bằng giá vé và khả năng cạnh tranh của các hãng hàng không.

Theo đó, giá nhiên liệu hàng không thường chiếm khoảng 30 - 40% chi phí khai thác của hãng bay.

Vì vậy, khi giá Jet A1 tăng cao, áp lực chi phí sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành áp lực lên giá vé, nhất là trên các đường bay nội địa có nhu cầu lớn trong dịp lễ, hè và mùa cao điểm du lịch.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Trong quý II/2026, với giá nhiên liệu hạ nhiệt, giá vé máy bay cũng đã hạ nhiệt theo tạo ra một cú hích kích cầu thị trường đúng thời điểm. Khi áp lực nhiên liệu bớt căng thẳng hơn, các hãng hàng không có thêm dư địa để thiết kế chính sách giá linh hoạt, bán vé sớm, vé theo nhóm, vé gia đình hoặc các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu du lịch hè.

Dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho thấy giá nhiên liệu bay bình quân thế giới tuần gần nhất giảm 11,4% so với tuần trước, còn 141,64 USD/thùng.

Dù mức này chưa thể coi là thấp so với giai đoạn bình thường trước các cú sốc địa chính trị, xu hướng giảm đã phần nào làm dịu áp lực chi phí và tạo điều kiện để giá vé dễ tiếp cận hơn.

Thực tế thị trường đang cho thấy, mặt bằng giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa đã “dễ chịu” hơn so với giai đoạn chi phí đầu vào căng thẳng. Một số đường bay, khung giờ và chương trình bán sớm ghi nhận mức giá giảm khoảng 20% so với thời điểm giá vé chịu sức ép lớn từ nhiên liệu.

Đối với người tiêu dùng, giá vé máy bay không chỉ là chi phí đi lại, mà nhiều khi là “ngưỡng quyết định” của cả chuyến du lịch. Nếu giá vé quá cao, kế hoạch du lịch có thể bị trì hoãn, rút ngắn hoặc chuyển sang điểm đến gần hơn.

Ngược lại, khi giá vé hợp lý hơn, người dân dễ chuyển từ trạng thái cân nhắc sang quyết định mua vé, đặt phòng, đặt tour và chi tiêu tại điểm đến.

Theo khảo sát của PV Etime/Dân Việt, trên trang bán vé máy bay của Vietjet cho thấy, nhiều chặng như TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Nha Trang, TP.HCM - Phú Quốc, Hà Nội - Đà Nẵng... đều xuất hiện các mức giá dưới 1 triệu đồng/chiều nếu đặt sớm.

Cụ thể, chặng TP.HCM - Phú Quốc, một trong những đường bay luôn có nhu cầu cao vào mùa hè, hiện có nhiều mức giá cơ bản chỉ từ 90.000 đồng/lượt của Vietjet Air, tương đương khoảng gần 700.000 - gần 1.000.000 đồng sau khi cộng thuế, phí. Riêng chặng TP.HCM - Phú Quốc, nhiều chuyến trong tháng 7 hiển thị giá khởi điểm 28.000 đồng.

Bên cạnh Vietjet Air, Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways, thì Vietnam Airlines cũng mở bán nhiều chặng nội địa với giá đã gồm thuế, phí dưới một triệu đồng.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu bay hạ nhiệt, Vietnam Airlines Group cũng đưa vào khai thác gần 5,5 triệu ghế, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời phân bổ đến 40% số ghế nội địa cho các mức giá thấp. Việc liên tục bổ sung máy bay sau bảo dưỡng, thuê thêm tàu bay và tối ưu hóa lịch trình trên các đường bay du lịch trọng điểm đã giúp thị trường duy trì được dải vé rẻ trên diện rộng, hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đi lại trong nửa cuối mùa du lịch hè năm nay.



