Vì sao hàng hóa thông qua cảng biển tăng mạnh?

Trong đó, sản lượng hàng hóa container thông qua cảng ước đạt hơn 15 triệu TEUs, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Những tháng đầu năm 2026, hàng hóa thông qua cảng biển tăng cao.

Theo Cục Hàng hải và Đường thuỷ, thời gian qua đã chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, đường thủy, các doanh nghiệp cảng biển đẩy mạnh tốc độ giải phóng hàng hóa tại cảng, giảm thiểu các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tàu, thuyền hàng hóa thông qua cảng biển. Sản lượng hàng qua cảng tăng cũng đã góp phần đáng kể cho doanh thu của các doanh nghiệp cảng biển.

Trong bối cảnh thị trường vận tải biển quốc tế còn biến động, các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và làm gia tăng chi phí nhiên liệu. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp cảng biển vẫn thông báo kết quả kinh doanh khởi sắc.

Trong báo cáo tài chính quý I/2026, của Công ty CP Cảng Hải Phòng đã ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất của Cảng Hải Phòng đạt gần 745 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận tăng đến 90%, đạt hơn 351 tỷ đồng.

Bên cạnh các khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng trưởng mạnh mẽ so với quý I/2025.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt hơn 6.610 tỷ đồng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Với mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.020 tỷ đồng, lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp của VIMC tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 862 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng ổn định ngay từ đầu năm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi để cảng biển tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu.

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam Lê Minh Đạo cho biết, theo thống kê của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (United Nations Conference on Trade and Development) UNCTAD, khoảng 80 – 90% khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển.



Phần lớn các chuỗi logistics quốc tế đều được tổ chức xoay quanh các cảng biển trung tâm – nơi kết nối hiệu quả giữa vận tải biển với đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng không.



Theo ông Đạo, hệ thống cảng biển của Việt Nam gồm 34 cảng biển với 320 bến cảng, tổng công suất thiết kế đạt trên 1 tỷ tấn hàng hóa mỗi năm. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển năm 2025 đạt khoảng 960 triệu tấn, trong đó container khoảng 34 triệu Teu, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực.