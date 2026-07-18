Vì sao làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan rộng?

Một người đi bộ ngang qua bảng hiển thị giá cổ phiếu Nikkei bên ngoài một công ty môi giới chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 17 tháng 7 năm 2026. Ảnh REUTERS

Giới chuyên gia nói gì?

Các nhà phân tích đã mô tả tình hình ngày 17/7 này bằng từ "tắm máu" khi sắc đỏ bao trùm khắp các bảng điện tử. Nhiều góc nhìn chuyên sâu đã được đưa ra để lý giải cho sự sụp đổ bất ngờ này:

Bong bóng AI vỡ mộng: Nhiều chuyên gia, như ông Wen Xunneng từ Zhu Liu Asset Management, nhận định "bong bóng AI toàn cầu đang vỡ". Dù ngành công nghiệp AI vẫn mở rộng, nhưng kỳ vọng của nhà đầu tư vào lợi nhuận ngắn hạn đã trở nên phi thực tế. Việc cổ phiếu SpaceX – một "phong vũ biểu" quan trọng – giảm dưới giá IPO đã khiến tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn.

Áp lực lãi suất và chính sách Fed: Kei Okamura (Neuberger Berman) chỉ ra rằng bình luận "diều hâu" về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là ngòi nổ. Khi lợi suất trái phiếu tăng cao, nhà đầu tư buộc phải rút vốn khỏi các cổ phiếu công nghệ đang được định giá quá cao.

Hệ lụy của đòn bẩy tài chính: Fabien Yip (IG) cảnh báo rằng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã vay nợ để "đánh cược" vào đà tăng của AI. Hiện tại, quá trình buộc bán để trả nợ (unwinding leveraged positions) đang làm trầm trọng thêm đà giảm.

Chốt lời và điều chỉnh kỹ thuật: Ở góc độ tích cực hơn, một số nhà quản lý quỹ như Gary Tan (Allspring) cho rằng đây là đợt "xả hơi" cần thiết sau một thời gian quá nóng. Nhiều nhà đầu tư chỉ đơn thuần thực hiện chốt lời thay vì hoảng loạn bán tháo hoàn toàn.

Triển vọng nào phía trước?

Dù thị trường đang chao đảo, các chuyên gia vẫn có những ý kiến trái chiều về tương lai:

Sự thận trọng về nhu cầu thực: Ông Naoki Fujiwara (Shinkin Asset Management) lưu ý thị trường đang nghi ngờ triển vọng của các nhà sản xuất bộ nhớ. Các đơn đặt hàng hiện nay có thể chỉ là sự tích trữ trước khi giá tăng, thay vì nhu cầu thực sự bùng nổ. Kết quả kinh doanh của các "ông lớn" như Alphabet vào tuần tới sẽ là chìa khóa để xác định liệu đây chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật hay là sự thay đổi xu hướng dài hạn.

Kỳ vọng sự ổn định: Phần lớn giới phân tích vẫn tin rằng nền tảng kinh doanh của các công ty bán dẫn và AI không thay đổi. Nếu chỉ số Nikkei về mức định giá hấp dẫn (17 lần P/E), đây có thể là cơ hội để thị trường ổn định trở lại.

Tóm lại, thị trường châu Á đang trải qua một đợt "thanh lọc" mạnh mẽ, nơi những kỳ vọng hoàn hảo về cổ phiếu công nghệ buộc phải nhường chỗ cho một lộ trình tăng trưởng bền vững hơn. Sự hoảng loạn lúc này chủ yếu đến từ việc chốt lời và áp lực vay nợ, thay vì sự thay đổi căn bản trong nền kinh tế.