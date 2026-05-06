Vì sao nhà đầu tư muốn điều chỉnh quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống quy mô 8 - 10 làn xe?

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phương Thành vừa đề nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống quy mô 8 - 10 làn xe (đoạn Pháp Vân - Vành đai 4 quy mô 10 làn xe, đoạn Vành đai 4 - Cầu Giẽ quy mô 8 làn xe).

Để thực hiện việc này, nhà đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan của Bộ Xây dựng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch.

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành được Bộ Xây dựng chấp thuận là nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức PPP.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ Tết.

Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn là Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) để triển khai khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện có bề rộng mặt cắt ngang 33,5 m, quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định có quy mô 8 làn xe.

Tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 3/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được điều chỉnh quy mô lên 10 - 12 làn xe (đoạn Pháp Vân - Vành đai 4 quy mô 12 làn xe, đoạn Vành đai 4 - Cầu Giẽ quy mô 10 làn xe). Hiện nay, nhà đầu tư đang nghiên cứu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo quy mô nêu trên.

Tuy nhiên, một biến số quan trọng đã xuất hiện khi ngày 28/3/2026, HĐND TP.Hà Nội thông qua “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm”, trong đó bổ sung, mở rộng và đẩy nhanh tiến độ hàng loạt trục giao thông song song với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Việc hình thành các hành lang giao thông mới được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến phân bổ lưu lượng phương tiện, qua đó ảnh hưởng đáng kể đến quy mô đầu tư của tuyến cao tốc cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Đáng chú ý là Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Dự án có quy mô mở rộng tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Đại Cồ Việt đến Cầu Giẽ, kết nối với nút giao Đại Xuyên, với chiều dài khoảng 36,3 km, nâng từ 6 làn xe lên mặt cắt ngang 90 m với 16 làn xe. Dự án đã được HĐND TP.Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư, đặt mục tiêu thông tuyến năm 2027 và hoàn thành năm 2030.

Dự án trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, dự kiến kéo dài đến Phú Xuyên, với chiều dài khoảng 80 km, quy mô 8 - 10 làn xe. Hiện Dự án đã có nhà đầu tư và đang được triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh đó, quy hoạch còn bổ sung tuyến trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên quy mô 6 - 8 làn xe; nâng cấp trục phía Nam Hà Nội từ Hà Đông đi Phú Xuyên thành tuyến cao tốc 4 - 6 làn xe; đồng thời đẩy mạnh triển khai các tuyến vành đai như Vành đai 3.5, Vành đai 4, Vành đai 4.5 và Vành đai 5, cùng nhiều trục hướng tâm và kết nối liên vùng.

Không chỉ dừng ở hệ thống đường bộ, các tuyến đường sắt liên vùng, đường sắt đô thị kết nối khu vực phía Nam cũng đang được quy hoạch và triển khai, tạo nên mạng lưới hạ tầng đa tầng, đa phương thức.

Trong bối cảnh đó, cấu trúc mạng lưới giao thông khu vực phía Nam TP. Hà Nội đã có sự thay đổi đáng kể so với thời điểm phê duyệt quy hoạch tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 3/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở cập nhật các quy hoạch và Dự án liên quan, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đã chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế tính toán, dự báo lại lưu lượng phương tiện. Kết quả sơ bộ cho thấy, quy mô tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có thể được điều chỉnh xuống còn 8 - 10 làn xe, trong đó đoạn Pháp Vân - Vành đai 4 quy mô 10 làn xe, đoạn Vành đai 4 - Cầu Giẽ quy mô 8 làn xe.