Vì sao nông dân ngày càng mạnh tay chi đậm tậu drone để tự chủ toàn tập trên đồng ruộng

Máy bay không người lái bay lượn trên các cánh đồng tại Tại Triển lãm Nông nghiệp Farm Progress Show năm 2026. Màn hình TV bên trong lều hiển thị hình ảnh trực tiếp từ góc nhìn của người điều khiển. Ảnh Gil Gullickson

Tự chủ từ khâu phun thuốc đến gieo trồng

Là nông dân canh tác ngô và đậu nành cùng bố vợ tại Ute, bang Iowa, Robbie Gustin quyết định đưa công nghệ mới này vào mô hình của gia đình nhằm giữ lại chi phí thay vì thuê dịch vụ phun xịt bên ngoài.

Năm nay, Gustin đã đầu tư hai chiếc máy bay không người lái DJI T100 và đưa vào vận hành lần đầu tiên để phun thuốc trừ sâu, trừ nấm trên đồng ruộng của gia đình. Không dừng lại ở đó, anh còn thử nghiệm dùng drone để gieo trồng cây che phủ đất (cover crops) như yến mạch và lúa mạch đen trực tiếp trên những diện tích cây trồng hiện hữu.

Chia sẻ về lý do rót vốn đầu tư, Gustin cho biết đây là bước đi nhằm khép kín quy trình sản xuất ngay tại trang trại. Trước đây, gia đình anh phải thuê trực thăng phun thuốc. Nhận thấy hầu hết các công đoạn khác đều có thể tự làm, anh tự hỏi: "Tại sao không thử sức và tự chủ mọi thứ ngay tại trang trại?".

Chủ động thời gian, tối ưu hiệu quả

Việc sở hữu thiết bị riêng giúp Gustin chủ động hoàn toàn về thời gian, không còn phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết ẩm ướt hay lịch trình của các đơn vị dịch vụ đi thuê.

"Chúng tôi làm việc theo lịch của chính mình, chủ động thăm đồng và xử lý đúng thời điểm vàng", anh Gustin nhấn mạnh.

Trong mùa vụ năm nay, anh chủ yếu phun thuốc trừ nấm một lần trên cây ngô, kèm theo một vài đợt phun hai lượt. Nhìn chung, áp lực dịch bệnh tại trang trại ở miền tây Iowa năm nay không quá lớn.

Hướng tới tương lai, thiết bị tiếp theo mà nhà nông này đang cân nhắc đầu tư là một drone gắn camera chuyên dụng để lập bản đồ chi tiết hơn, phục vụ cho các công tác quản lý đất đai.

Bài toán tài chính và lời khuyên cho nhà nông

Với mức giá khoảng 45.000 USD mỗi chiếc, Gustin kỳ vọng sẽ thu hồi vốn đầu tư cho cả hai thiết bị trong vòng hai năm. Dù từng nghĩ đến việc nhận làm dịch vụ bên ngoài, nhưng vì đây mới là năm đầu tiên vận hành, anh ưu tiên tập trung hoàn toàn cho trang trại của gia đình.

Đưa công nghệ drone vào sản xuất nông nghiệp không phải là con đường màu hồng mà đòi hỏi một quá trình làm quen và học hỏi nhất định. Lời khuyên của Gustin dành cho những ai đang cân nhắc đầu tư công nghệ là: "Hãy tìm hiểu thật kỹ và đưa ra quyết định phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, bởi đây là một khoản đầu tư không hề nhỏ".