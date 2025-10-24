Vì sao ông Donald Trump ra quyết định gây chấn động ân xá cho “ông trùm” tiền mã hoá CZ?

Theo hãng tin Reuters, ngày 23/10, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh ân xá toàn phần cho Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn tiền mã hoá Binance.

Zhao, tỷ phú người Canada gốc Trung Quốc và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế giới crypto, đã từ chức Giám đốc điều hành Binance vào năm 2023 sau khi công ty thừa nhận vi phạm quy định phòng chống rửa tiền và chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt, Zhao bị truy tố dưới thời chính quyền Biden “trong cuộc chiến chống tiền điện tử” của họ. Bà Leavitt khẳng định mọi quyết định ân xá đều được xem xét kỹ lưỡng.

Quyết định ân xá cho CZ mà Tổng thống Trump vừa ký được đánh giá là một bước ngoặt lớn trong chính sách của Nhà Trắng đối với ngành tiền mã hóa. Theo các nguồn tin thân cận, hành động của ông Trump thể hiện “sự thay đổi rõ rệt” trong cách chính quyền của ông nhìn nhận lĩnh vực crypto.

Quyết định này cũng phản ánh quan điểm cởi mở hơn của ông Trump với ngành công nghiệp blockchain – lĩnh vực từng chịu nhiều sức ép pháp lý trong những năm gần đây.

Người sáng lập Binance và cựu CEO, Changpeng Zhao (CZ) đã chia sẻ suy nghĩ của mình trên mạng xã hội X sau khi được ân xá: "Rất biết ơn vì sự ân xá hôm nay, và cảm ơn Tổng thống Trump vì đã giữ vững cam kết của Mỹ đối với sự công bằng, đổi mới và công lý. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp biến Mỹ thành Thủ đô của Crypto và để thúc đẩy Web3 trên toàn thế giới".

Changpeng Zhao (CZ) đăng trạng thái trên mạng xã hội X.

Dù được ân xá, việc Zhao trở lại Binance ngay lập tức là không khả thi. Thỏa thuận nhận tội năm 2023 của công ty bao gồm các điều khoản ràng buộc ngăn cản ông tham gia quản lý hoặc điều hành trong vài năm.

Tuy nhiên, quyết định ân xá xóa bỏ rào cản hình sự, có nghĩa là khi các hạn chế quy định đó hết hiệu lực, Zhao có thể tìm cách trở lại vai trò điều hành hoặc tư vấn — dù là trong Binance hay thông qua các dự án mới.

Giới quan sát nhận định lệnh ân xá toàn diện này có thể mở đường cho Zhao quay lại lĩnh vực mà ông đồng sáng lập năm 2017, đồng thời tạo điều kiện để Binance mở rộng tại Mỹ, trong bối cảnh ngành crypto được hậu thuẫn mạnh mẽ dưới thời Trump.

Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập Binance, còn được biết đến đang là người giàu nhất thế giới crypto với khối tài sản ước tính 62,9 tỷ USD.

Khi CZ được ân xá, các cử tri trên thị trường dự đoán nổi tiếng Polymarket đã đặt cược rằng nhà sáng lập sàn giao dịch FTX Sam Bankman-Fried (SBF), người đã bị kết án 25 năm tù vì nhiều tội danh gian lận, có thể là người tiếp theo được ân xá.

Việc Trump ân xá cho CZ có thể không quá ngạc nhiên khi xem xét cùng với quyết định trước đó của ông ân xá cho người tạo ra Silk Road, Ross Ulbricht chỉ hai ngày sau khi nhậm chức, đặc biệt khi xem xét các cáo buộc nghiêm trọng hơn nhiều mà Ulbricht phải đối mặt.

