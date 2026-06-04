Vì sao Quảng Ninh yêu cầu báo cáo trước ngày 6/6 về mỏ cát do Đông Bắc A khai thác?

Vào cuối năm 2025, tại khu vực bến Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thương mại Đông Bắc A đã tổ chức lễ động thổ chuẩn bị đưa mỏ cát làm vật liệu san lấp vào khai thác.

Sự kiện mỏ cát Đông Bắc A đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giải quyết đáng kể tình trạng thiếu hụt vật liệu san lấp đang ảnh hưởng đến nhiều dự án xây dựng tại Quảng Ninh.

Trong đó, Dự án Cảng quốc tế Vạn Ninh, một công trình trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ nguồn cung ổn định và hợp pháp này.

Theo hồ sơ dự án, mỏ cát này được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 767/GP-UBND vào ngày 24/3/2023.

Trong đó, Công ty Đông Bắc A khai thác cát san lấp tại khu vực thuộc khu Bình Ngọc, phường Móng Cái 1. Tổng trữ lượng được phép khai thác là 3.508.443 m³ với công suất khai thác 700.000 m³/năm.

Còn theo Quyết định số 309/QĐ-BQLKKT ngày 22/11/2022 của Ban Quản lý khu kinh tế chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, thời gian hoạt động đến hết năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu làm rõ tình trạng chậm đưa vào khai thác tại dự án mỏ cát Đông Bắc

Dù mới bắt đầu động thổ nhưng vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Quảng Ninh đã có tờ trình số 247/TTr-SNNMT ngày 18/5/2026, đề xuất thời gian gia hạn đến ngày 31/12/2030 (thời gian khai thác vượt Giấy phép đã cấp khoảng 5 năm).

Sau khi tiếp nhận báo cáo, tham mưu của các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, ông Nguyễn Văn Công giao Sở NNMT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá toàn bộ quá trình triển khai và thủ tục pháp lý của dự án.

Trong đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu làm rõ nội dung nguyên nhân, lý do dự án chậm tiến độ. Đồng thời, đánh giá về năng lực của nhà đầu tư, khả năng triển khai thực hiện khi đến nay dự án chưa đi vào khai thác.

Ngoài ra, ông Công cũng chỉ đạo các đơn vị thông tin lại về các vấn đề về an ninh, trật tự và một số nội dung liên quan. Trong đó, xác định rõ tác động đến hoạt động dân sinh, nuôi trồng thủy sản, đa dạng sinh học, sạt lở, ổn định bờ biển, an toàn hàng hải và nội dung liên quan theo khuyến nghị của Bộ Công an tại Báo cáo số 300/BC-BCBCA-ANKT ngày 20/2/2026 về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2025.

"Đánh giá nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp tại mỏ để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Khẳng định rõ về trình tự, thủ tục, điều kiện gia hạn theo quy định của pháp luật, trong đó lưu ý rõ thời gian, trữ lượng khai thác gắn với hồ sơ pháp lý dự án. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 6/6/2026 đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về khoáng sản và các quy định liên quan", trích Kết luận số 228/TB-VP UBND tỉnh Quảng Ninh.