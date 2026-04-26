Vì sao tỷ lệ nợ xấu của Sacombank lên đến hơn 5%?

Tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu là vấn đề "nóng" nhất, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Sacombank trong tuần vừa qua.

Chia sẻ về lộ trình tái cơ cấu, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT cho biết, trong những năm qua, Sacombank đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp và đến nay đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính, đặc biệt là đã trích lập đủ 100% dự phòng. Tuy nhiên, để thực sự hoàn tất đề án, ngân hàng cần giải quyết xong số cổ phần của ông Trầm Bê.

“Khi chúng ta xử lý cổ phần của ông Trầm Bê xong thì mới đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo quy định và trở lại một ngân hàng hoạt động bình thường”, ông Tuệ cho hay.



Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank hiện đang ở mức 5,01%.

Theo đại diện ngân hàng, phương án xử lý 32,5% cổ phần này đã được trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) từ năm ngoái. Tuy nhiên, do có nhiều thay đổi về chính sách và tính chất phức tạp của quy định pháp luật, ngân hàng hiện vẫn phải chờ đợi sự phê duyệt chính thức.

Theo ông Tuệ, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cam kết cùng với Tổng giám đốc làm việc với các cơ quan để có phương án được phê duyệt. Nếu thuận lợi, việc này có thể hoàn tất ngay trong năm 2026.

Liên quan đến giá trị lô cổ phiếu này, báo cáo của VNDirect ước tính tổng dư nợ gốc và lãi dự thu liên quan vào khoảng 63.000 tỷ đồng. VNDirect dự báo mức giá đấu giá có thể nằm trong khoảng 41.000 - 53.000 đồng/cổ phiếu. Ở kịch bản cơ sở với mức giá 48.000 đồng/cổ phiếu, lô cổ phần này có giá trị khoảng 28.000 tỷ đồng. Nếu đấu giá thành công, Sacombank sẽ được hoàn nhập dự phòng trái phiếu VAMC và ghi nhận lãi dự thu, giúp cải thiện đáng kể biên lãi ròng (NIM).



Về việc nợ xấu tăng mạnh trong năm qua, ông Phan Đình Tuệ phân tích có 3 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, năm 2025, kinh tế thế giới và Việt Nam biến động mạnh, đặc biệt là chính sách thuế mới của Mỹ từ tháng 4/2025 đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) – nhóm khách hàng trọng tâm của Sacombank.

Thứ hai là yếu tố kỹ thuật trong quản lý nợ.

Ông Phan Đình Tuệ cho biết: “Trước đây, NHNN có cơ chế cho phép giữ nguyên nhóm nợ khi gặp khó khăn hoặc dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay, các quy định này không còn, nợ xấu phát sinh bắt buộc phải chuyển nhóm và trích lập dự phòng ngay”.

Cuối cùng, các vướng mắc về pháp lý khiến quá trình xử lý nợ kéo dài, khối lượng hồ sơ tồn đọng lớn, không thể đẩy nhanh tiến độ như kỳ vọng.

Dù vậy, lãnh đạo Sacombank vẫn lạc quan về khả năng thu hồi vốn. Ông Phan Đình Tuệ khẳng định tất cả các khoản nợ xấu đều có tài sản đảm bảo đủ bù đắp nghĩa vụ nợ. Tuy nhiên, vì phần lớn tài sản là bất động sản nên tiến độ xử lý sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường. Trong năm 2026, ngân hàng cam kết tập trung nguồn lực cao nhất để giảm mạnh tỷ lệ nợ xấu, sớm đưa ngân hàng hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu.

