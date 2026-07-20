Cậu bé 8 tuổi và quầy nông sản "khởi nghiệp". Ảnh cắt từ video từ People/Instagram.

Theo People, không cần đến những kế hoạch kinh doanh phức tạp, cậu bé Crew Gaines, 8 tuổi – con trai út của cặp đôi triệu phú nổi tiếng ở Mỹ Joanna và Chip Gaines – đã chứng minh rằng, niềm đam mê và sự tự lập có thể tạo nên những điều bất ngờ ngay từ khi còn rất nhỏ. Mới đây, "cậu chủ nhỏ" này đã gây sốt mạng xã hội khi tự tay vận hành một quầy nông sản tại nhà, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Cậu bé tự hái cà chua tươi ngon từ vườn nhà. Ảnh cắt từ video từ People/Instagram.

Trong đoạn video ngắn được Joanna Gaines chia sẻ trên trang cá nhân, người xem không khỏi thích thú trước hình ảnh Crew miệt mài làm việc. Không có sự giúp sức đáng kể từ người lớn, cậu bé tự mình thực hiện mọi công đoạn: từ việc thu hoạch những loại rau củ tươi ngon nhất ngay tại vườn nhà, tỉ mẩn tự tay viết bảng hiệu quảng cáo, cho đến việc bài trí quầy hàng sao cho thật bắt mắt.

Video bé trai 8 tuổi mở quầy bán nông sản vườn nhà gây sốt mạng xã hội vì quá đỗi đáng yêu. Nguồn People/Instagram

Sự chuyên nghiệp và nụ cười rạng rỡ của "doanh nhân nhí" đã thực sự chinh phục được các khách hàng tại địa phương. Joanna hào hứng cho biết, quầy hàng của con trai cô đã "cháy hàng" chỉ trong vòng một giờ mở cửa đầu tiên.

Khoảnh khắc nhìn thấy con trai tự mình hoàn thành mục tiêu kinh doanh, Joanna Gaines đã không giấu nổi niềm hạnh phúc: "Một buổi sáng bận rộn tại 'văn phòng' của Crew. Cậu bé thực sự rất tự hào về thành quả của mình, và tôi trong vai trò là một bà mẹ cũng vô cùng tự hào". Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những cộng sự đã nhiệt tình ghé thăm để ủng hộ "dự án kinh doanh" đầu đời này của con trai.

Ảnh cắt từ video từ People/Instagram.

Dù sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ và là những gương mặt quyền lực trong ngành truyền hình – bất động sản, Joanna và Chip Gaines luôn giữ vững quan điểm muốn các con có một "tuổi thơ bình thường" và tránh xa sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu. Đối với cặp đôi, những trải nghiệm như đứng quầy bán rau không chỉ là bài học về kinh tế, mà còn là cách để họ rèn luyện cho con sự tự tin, trách nhiệm và lòng tử tế.

Joanna từng chia sẻ rằng, mỗi ngày họ đều cố gắng dạy các con phải biết trân trọng giá trị lao động, cũng như luôn tử tế với bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh.

Ảnh cắt từ video từ People/Instagram.

Câu chuyện của Crew Gaines, dù nhỏ bé, nhưng lại là minh chứng rõ nét cho phương pháp giáo dục coi trọng sự phát triển nhân cách của gia đình Gaines. Trong mắt người hâm mộ, hình ảnh cậu bé 8 tuổi tự lập với quầy nông sản không chỉ là một khoảnh khắc đáng yêu, mà còn là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc nuôi dạy thế hệ kế cận đầy bản lĩnh và thực tế.

Bên cạnh cậu út Crew, vợ chồng Joanna và Chip Gaines còn có 4 người con khác là Drake (21 tuổi), Ella (19 tuổi), Duke (18 tuổi) và Emmie (16 tuổi). Mặc dù là những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và bất động sản với đế chế Magnolia hùng mạnh, cặp đôi vẫn luôn giữ vững quan điểm nuôi dạy con cái một cách kín tiếng, hạn chế tối đa việc các con xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.