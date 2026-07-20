Bất động sản

Video: Nghiêm cấm cán bộ sách nhiễu khi giải quyết hồ sơ đất đai

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Thu Hằng
20/07/2026 11:49 GMT +7
Cục Thuế vừa ban hành công điện yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố chấn chỉnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Cục thuế nghiêm cấm cán bộ sách nhiễu khi giải quyết hồ sơ đất đai

Theo Cục Thuế, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, chậm thực hiện liên thông điện tử với cơ quan đăng ký đất đai.

Đáng chú ý, một số cán bộ còn gây phiền hà, sách nhiễu hoặc yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ ngoài quy định.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ; xử lý nghiêm công chức thiếu tinh thần phục vụ, có thái độ không đúng mực hoặc cố tình gây khó khăn cho người nộp thuế.

Kết quả xử lý vi phạm phải được công khai để tăng tính răn đe. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, tiêu cực hoặc buông lỏng quản lý.

Mọi phản ánh của người dân phải được khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

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