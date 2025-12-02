Việt Nam - Trung Quốc chính thức kết nối thanh toán QR xuyên biên giới

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố kết nối nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Ngày 2/12 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Sự kiện đánh dấu thời điểm dịch vụ chính thức được đưa ra thị trường sau thời gian triển khai kỹ thuật với sự phối hợp của bốn bên. Dịch vụ hướng tới phục vụ nhu cầu thanh toán của du khách, người dân khi di chuyển, tiêu dùng và giao dịch giữa hai quốc gia.

Theo thông tin tại lễ công bố, vào tháng 10/2024, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng 2 nước, UnionPay và NAPAS đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR.

Tiếp đó, UPI, NAPAS cùng hai ngân hàng quyết toán là ICBC và Vietcombank ký thỏa thuận hợp tác bốn bên, thống nhất triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sau thời gian triển khai kỹ thuật, dự án đến nay đã hoàn tất và sẵn sàng cung ứng ra thị trường.

Kế hoạch triển khai thanh toán 2 chiều

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cho biết: Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được triển khai theo chiều Vietnam inbound. Theo đó, du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam, bao gồm trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ.

Ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phát biểu tại sự kiện.

Một số hệ thống bán lẻ, dịch vụ tham gia mạng lưới chấp nhận thanh toán bao gồm chuỗi siêu thị thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, chuỗi cửa hàng Highlands Coffee và các đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun World.

Theo kế hoạch, đầu năm 2026, NAPAS và UnionPay International sẽ hoàn tất kết nối chiều ngược lại (Vietnam outbound). Khi đó, người dùng Việt Nam có thể quét mã QR bằng ứng dụng thanh toán của các tổ chức thành viên NAPAS để thanh toán tại các đơn vị thuộc mạng lưới UnionPay tại Trung Quốc.

Việc triển khai hai chiều sẽ hình thành hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới đầy đủ giữa hai quốc gia.

Theo đại diện NHNN, việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương đã góp phần thúc đẩy giao thương và du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia đối tác.

"Dự án kết nối thanh toán QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những dự án được chờ đợi trong năm 2025. Việc chính thức đưa dịch vụ vào vận hành trong những tháng cuối năm được xem là dấu mốc quan trọng của lĩnh vực thanh toán trong năm nay. Dự kiến chiều thanh toán cho khách Việt Nam tại Trung Quốc sẽ được triển khai trong quý I/2026", ông Phạm Anh Tuấn cho hay.

Việc sử dụng mã QR trong hoạt động thanh toán đã góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt hằng ngày của người dân và cung ứng các giải pháp thanh toán tiên tiến, hiện đại cho hoạt động thanh toán tại Việt Nam. Giờ đây, chúng ta có cơ hội lớn để thương hiệu QR Code của Việt Nam ra thế giới và xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện. Đây là nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta: từ cơ quan quản lý, các ngân hàng, các công ty trung gian thanh toán và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tăng cường kết nối thanh toán quốc tế

Theo số liệu của NHNN, trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất, với gần 3,9 triệu lượt, tăng 43,9% so với cùng kỳ. Các con số này cho thấy nhu cầu thanh toán xuyên biên giới là thực tế và ngày càng gia tăng.

Ông Larry Wang- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International (CEO)

Ông Larry Wang- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International (CEO) cho biết, Việt Nam là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng, đồng thời là điểm đến du lịch nước ngoài trọng yếu đối với Trung Quốc.

Trong suốt hai thập kỷ qua, UnionPay đã đẩy mạnh phát triển sâu rộng tại thị trường Việt Nam và thiết lập mạng lưới dịch vụ thanh toán có độ phủ rộng. Dự án kết nối mã QR xuyên biên giới này tận dụng cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (RMB).

"Việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam. UnionPay sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với NAPAS để cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái thanh toán khu vực mở, an toàn và hiệu quả; góp phần vào việc phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán số của ASEAN; đồng thời tạo động lực bền vững cho sự kết nối tài chính giữa các quốc gia trong khu vực”, ông Larry Wang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc NAPAS

Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với vai trò đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS đã chủ động tăng cường kết nối quốc tế để triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

"Việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa NAPAS, UPI và các ngân hàng. Dịch vụ này không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới, và phát triển thương mại, du lịch cũng như hợp tác kinh tế rộng hơn giữa hai quốc gia”, ông Minh nhấn mạnh.



Trong dự án, các bên đã phối hợp triển khai hạ tầng thanh toán số theo hướng đồng bộ, an toàn và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của dự án là cung cấp phương thức thanh toán nhanh chóng, thuận tiện cho người dùng hai nước trong bối cảnh giao lưu thương mại và du lịch tiếp tục phát triển.

Trên cơ sở kế thừa và triển khai mở rộng tiêu chuẩn VIETQR đang được áp dụng cho giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS 247, từ đầu năm 2025, NAPAS đã thực hiện nâng cấp bộ tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm chuẩn hóa dịch vụ thanh toán qua mã QR cho giao dịch thanh toán bán lẻ trong nước, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy các giao dịch thanh toán xuyên biên giới. Trong lộ trình triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, VIETQRGlobal được lựa chọn là tên gọi chính thức để du khách quốc tế khi đến Việt Nam có thể nhận diễn dễ dàng các điểm chấp nhận thanh toán bằng mã QR tại Việt Nam, qua đó thực hiện các giao dịch thanh toán xuyên biên giới một cách nhanh chóng và thuận tiện.