Việt Nam cần chuyển tăng năng suất theo “phong trào” sang thước đo thực chất

Chiều 14/8, tại TPHCM, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Năng suất chất lượng Quốc gia. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cùng Tổ chức Năng suất Châu Á và Tổ chức Lao động Quốc tế phối hợp tổ chức.

Năng suất lao động: Chuyển từ phong trào sang thực chất

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tăng trưởng nhanh và bền vững. Khi dư địa mở rộng các yếu tố đầu vào ngày càng hạn chế, năng suất phải trở thành nguồn lực chủ yếu của tăng trưởng dài hạn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: Chinhphu.vn).

Diễn đàn gồm 4 hội thảo chuyên đề, tập trung vào chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; năng suất xanh và ESG; đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Đây là những cấu phần liên kết của hệ sinh thái nâng cao năng suất, chất lượng quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ra yêu cầu làm rõ những điểm nghẽn về thể chế, công nghệ, nhân lực và quản trị đang hạn chế tăng trưởng năng suất; xác định cách chuyển khoa học, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và hạ tầng chất lượng thành kết quả năng suất có thể đo lường; đồng thời xác định cách phối hợp, phân bổ nguồn lực để những sáng kiến hiệu quả được triển khai nhanh và nhân rộng.



Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao việc Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số” bền vững, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Thủ tướng đề nghị thống nhất nhận thức: nâng cao năng suất không phải phong trào, cũng không phải nhiệm vụ riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026-2030.

Trọng tâm đầu tiên là chuyển từ làm theo phong trào sang chuyển đổi sâu, thực chất và đo lường được; lấy chỉ tiêu năng suất làm thước đo điều hành.

Để thực hiện mục tiêu đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55% theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và yêu cầu năng suất lao động khu vực kinh tế tư nhân tăng bình quân 8,5-9,5%/năm theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu đưa các chỉ tiêu năng suất, chất lượng vào hệ thống chỉ tiêu điều hành của từng bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty. Qua đó, có cơ chế đo lường, đánh giá, công bố và cải tiến năng suất liên tục.

Định hướng thứ hai, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành nguồn tạo ra năng suất mới; chất lượng và tiêu chuẩn phải trở thành “tấm hộ chiếu” ra thị trường. Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cần đi vào dây chuyền sản xuất, quy trình quản trị, không chỉ dừng ở phần mềm quản lý văn phòng. Trong đó, cần chú trọng năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hạ tầng chất lượng quốc gia cũng cần được hiện đại hóa, số hóa và đi trước một bước, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các thị trường lớn trên thế giới.

Định hướng thứ ba là huy động đồng bộ doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực công. Mỗi tập đoàn, tổng công ty cần xây dựng chương trình nâng cao năng suất riêng, có mục tiêu định lượng cụ thể và lan tỏa xuống chuỗi cung ứng. Chính sách hỗ trợ cần chuyển từ dàn trải sang có trọng tâm, lấy mức tăng năng suất thực tế làm thước đo.

Hình thành đội ngũ chuyên gia năng suất

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương sơ kết việc thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/1/2021 về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; nghiên cứu kế hoạch nâng cao năng suất quốc gia cho giai đoạn mới.

Bộ cần hoàn thành và đưa vào vận hành bộ chỉ tiêu đo lường năng suất ở cấp nền kinh tế, ngành, địa phương và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về năng suất; công bố Báo cáo Năng suất Việt Nam hằng năm bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Cùng với đó, hiện đại hóa hạ tầng chất lượng quốc gia; ưu tiên năng lực đo lường, thử nghiệm, chứng nhận phục vụ công nghệ chiến lược và dự án trọng điểm; đẩy mạnh tiêu chuẩn số, chứng chỉ hiệu chuẩn số, mở rộng thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp và chủ động tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế đối với công nghệ mới.

Nguồn nhân lực cho năng suất cũng cần được chú trọng, hình thành đội ngũ chuyên gia năng suất quốc gia đạt chuẩn khu vực; nghiên cứu đưa nội dung năng suất, chất lượng, đổi mới sáng tạo vào chương trình đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho người lao động.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nâng cao năng suất là hành trình lâu dài, nhưng trong bối cảnh hiện nay cần tăng tốc ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; tăng tốc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng; trên hết là tăng tốc nâng cao năng suất của mỗi doanh nghiệp, cơ quan và người lao động Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, những ý tưởng, khuyến nghị tại Diễn đàn cần được chuyển hóa thành nhiệm vụ cụ thể. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp và đồng hành của các tổ chức quốc tế, Việt Nam có thể tạo bước chuyển mạnh mẽ về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Việt Nam 2045.