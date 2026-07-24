Việt Nam sẽ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng lớn thứ 3 ASEAN

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, vừa ký Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTTTC ngày 22/7/2026 phê duyệt Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035.

Quyết định cũng đồng thời xây dựng cơ chế pháp lý vượt trội, cạnh tranh quốc tế để thu hút dòng vốn và các định chế tài chính hàng đầu. Đây là những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Ảnh: VGP).

Đáng chú ý, Kế hoạch lần đầu tiên đặt ra các mục tiêu định lượng về vị thế quốc tế. Đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN theo Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương

Điểm mới nổi bật của Kế hoạch là lần đầu tiên xác lập một lộ trình phát triển bài bản cho Trung tâm tài chính quốc tế với mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn, từ hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng, thu hút các định chế tài chính quốc tế đến nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Theo đó, giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung hoàn thiện đồng bộ khung thể chế pháp lý đặc thù, mô hình tổ chức, cơ chế quản trị, điều hành và giám sát theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời triển khai thí điểm và vận hành các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu tiên. Cùng với đó là xây dựng đồng bộ hạ tầng tài chính, hạ tầng số, hạ tầng pháp lý và hạ tầng xã hội để tạo nền tảng cho Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động.

Một điểm mới đáng chú ý khác là Kế hoạch xác định rõ định hướng phát triển riêng cho hai trung tâm.

Trong đó, TP.HCM sẽ phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện, tập trung vào thị trường vốn, quản lý tài sản, quản lý quỹ, tài chính xanh, tài chính số, cùng thị trường hàng hóa và các sản phẩm phái sinh gắn với thương mại, logistics quốc tế.

Trong khi đó, Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính, tập trung vào tài sản số, thanh toán số, mã hóa tài sản, các nền tảng giao dịch chuyên biệt, tài chính cho đổi mới sáng tạo và thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các mô hình, sản phẩm, dịch vụ tài chính mới.



Một góc TP. HCM về đêm (Ảnh: Hữu Khoa).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tập trung xây dựng khung thể chế đặc thù, vượt trội và có tính cạnh tranh quốc tế, mở rộng không gian pháp lý cho các công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh tài chính mới; đồng thời xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp được quốc tế công nhận nhằm tăng niềm tin của nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi đủ sức cạnh tranh để thu hút các ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế và nguồn nhân lực chất lượng cao; chuẩn hóa, số hóa toàn bộ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, cải thiện chất lượng dịch vụ công và tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Bên cạnh đó, mô hình quản trị Trung tâm tài chính quốc tế sẽ được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, phân cấp rõ ràng nhưng vẫn bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương, tăng cường giám sát, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm giải trình để Trung tâm vận hành an toàn, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo Kế hoạch, Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng trở thành động lực mới trong huy động và phân bổ nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, đồng thời nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.