Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng tăng trưởng tích cực

Theo ông Phương, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 8,2%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với mức 7,1% đưa ra hồi tháng 4/2026. S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn ở mức “BB+”, ngắn hạn “B”, với triển vọng “Ổn định”.

Nhập siêu giảm, nhiều ngành tăng trưởng tốt

Theo Bộ Tài chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nhằm thúc đẩy tăng trưởng gắn với duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; ổn định lãi suất, cung ứng vốn cho nền kinh tế; hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương (Ảnh: Chinhphu.vn).

Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở cho thuê, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xử lý các dự án tồn đọng; chăm lo người có công, đối tượng chính sách; phòng chống thiên tai; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.



Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được thúc đẩy, an ninh năng lượng được bảo đảm. Chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất được điều hành chủ động, linh hoạt; thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng cải thiện.

Đến ngày 22/8, huy động vốn bằng VNĐ tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn mức tăng dư nợ tín dụng VNĐ 8,38%. Trong 8 tháng, tổng giá trị huy động vốn của doanh nghiệp ước đạt 460,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12%.

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 2,03 triệu tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán và tăng 16,2%. Nhà nước đồng thời miễn, giảm khoảng 158,2 nghìn tỷ đồng và gia hạn khoảng 51 nghìn tỷ đồng thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 đạt 84,2 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với tháng trước. Thu hút FDI trong 8 tháng ước đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4%; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 17,25 tỷ USD, tăng 12%.

Theo số liệu cập nhật cuối tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 đạt 109,7 tỷ USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ. Nhập siêu còn 0,1 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 3,57 tỷ USD của tháng trước, phản ánh xu hướng xuất khẩu phục vụ mùa tiêu dùng cuối năm tại các thị trường lớn.

Nhiều lĩnh vực tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 14,4%, 8 tháng tăng 11,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,9%. Khách quốc tế tháng 8 đạt 1,99 triệu lượt, tăng 18,4%; lũy kế 8 tháng đạt 15,9 triệu lượt, tăng 14,4%.

Trong 8 tháng, có 206,4 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn số doanh nghiệp rút lui là 157,4 nghìn. Đến hết tháng 8, cả nước có khoảng 1,08 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 5,63% so với cuối năm 2025.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ dự án tồn đọng tiếp tục được triển khai. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 15 luật và 6 nghị quyết tại kỳ họp tháng 8/2026. Trong 8 tháng, 416 văn bản pháp luật được ban hành.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, nền kinh tế vẫn chịu nhiều sức ép. Dư địa điều hành kinh tế vĩ mô hạn chế, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng gặp áp lực lớn. Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại tháng 8 tích cực nhưng đây vẫn là tháng thứ 9 liên tiếp nhập siêu. Thị trường tài chính, tiền tệ và tín dụng còn nhiều sức ép; đời sống một bộ phận người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vẫn khó khăn. Thiên tai, thời tiết cực đoan, an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm

Để phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt hai con số, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, Bộ Tài chính đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục tăng cường quản lý thu, chống thất thu, triển khai chính sách thuế, phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; phát triển thị trường chứng khoán. Các bộ, địa phương tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch, không dồn vốn vào cuối năm.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; bảo đảm thanh khoản, hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng rủi ro, xử lý nợ xấu và các ngân hàng yếu kém.

Bộ Công Thương cập nhật kịch bản điều hành giá xăng dầu, đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm hoạt động ổn định của các nhà máy lọc dầu. Các bộ, địa phương rà soát việc điều hành giá dịch vụ y tế, giáo dục, đánh giá tác động đến lạm phát và xử lý hành vi tăng giá bất hợp lý.

Các ngành tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu, khai thác hiệu quả các FTA, thúc đẩy đầu tư, sản xuất và tiêu dùng; bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn trong đàm phán với Hoa Kỳ, phát triển du lịch và nâng mức chi tiêu của khách quốc tế.

Bộ Xây dựng và các địa phương tập trung thi công các công trình trọng điểm, đẩy nhanh cao tốc kết nối vùng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.