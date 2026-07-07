VietinBank: Có thể ghi nhận khoản lãi bất thường từ dự án VietinBank Tower trong quý II/2026

Báo cáo phân tích công bố ngày 6/7, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026 nhờ biên lãi ròng (NIM) cải thiện, chất lượng tài sản ổn định và tăng trưởng tín dụng được hỗ trợ bởi nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Lợi nhuận 2026 dự báo tăng khoảng 15%

Theo MBS, VietinBank khởi đầu năm 2026 với kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý I, tổng thu nhập hoạt động đạt 25.101 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 25,3%, còn thu nhập ngoài lãi tăng 14,8%.

Mặc dù tăng trưởng tín dụng (TTTD) trong quý I chỉ đạt 1,8% so với đầu năm, thấp hơn mức 4,5% của cùng kỳ năm trước, NIM vẫn phục hồi tích cực nhờ lãi suất cho vay cải thiện, đặc biệt ở nhóm khoản vay trung và dài hạn. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng giảm 5,1% so với nền cao cùng kỳ, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cải thiện mạnh đã giúp lợi nhuận trước thuế đạt 11.139 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 26% kế hoạch cả năm.

MBS dự báo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của VietinBank trong các quý còn lại sẽ chậm hơn do nền so sánh cao của năm 2025. Đồng thời, NIM có thể chịu áp lực khi mặt bằng lãi suất cho vay được duy trì ổn định. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 vẫn được kỳ vọng tăng khoảng 15%, tương đương hoàn thành khoảng 110% kế hoạch.

Tăng trưởng tín dụng khoảng 12%, doanh nghiệp tiếp tục là động lực chính

MBS dự báo tăng trưởng tín dụng của VietinBank năm 2026 đạt khoảng 12%, thấp hơn mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15% nhưng phù hợp với nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước.

Theo đơn vị phân tích, động lực tăng trưởng đang dịch chuyển rõ sang nhóm khách hàng doanh nghiệp. Tính đến cuối quý I, dư nợ doanh nghiệp tăng 4,6% so với đầu năm, trong đó nhóm doanh nghiệp FDI tăng 7%, cao hơn nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

MBS kỳ vọng nửa cuối năm, tín dụng doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng nhờ tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Tính đến hết tháng 5, giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 18% kế hoạch năm, tạo dư địa lớn cho nhu cầu vốn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Danh mục tín dụng doanh nghiệp của VietinBank hiện tập trung vào các lĩnh vực như bất động sản khu công nghiệp, năng lượng, logistics, dệt may... - những ngành được đánh giá sẽ hưởng lợi từ quá trình phục hồi kinh tế.

Ở chiều ngược lại, tín dụng bán lẻ được dự báo vẫn chịu áp lực khi mặt bằng lãi suất cho vay duy trì ở mức cao, trong khi chính sách tín dụng tiếp tục ưu tiên dòng vốn vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đối với biên lãi ròng, sau khi phục hồi lên 2,8% trong quý I, MBS dự báo NIM của VietinBank sẽ duy trì quanh 2,7% trong cả năm 2026.

Theo MBS, động lực chính đến từ việc gia tăng tỷ trọng cho vay trung và dài hạn. Trong quý I, dư nợ trung và dài hạn tăng lần lượt 32,8% và 28,6% so với cùng kỳ, trong khi dư nợ ngắn hạn chỉ tăng 4,2%.

Ở chiều huy động, tỷ lệ CASA đạt 24,9%, cao hơn đáng kể mức bình quân khoảng 20% của toàn ngành và tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng quy mô lớn. Việc sở hữu tập khách hàng doanh nghiệp lớn, đặc biệt là doanh nghiệp FDI có nhu cầu quản lý dòng tiền cao, được kỳ vọng sẽ giúp VietinBank duy trì lợi thế về chi phí vốn trong dài hạn.

Có thể ghi nhận lợi nhuận bất thường từ VietinBank Tower

Trong quý I, thu nhập ngoài lãi của VietinBank đạt 5.716 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nhập phí dịch vụ đạt 2.448 tỷ đồng, tăng hơn 20%, nổi bật là phí bảo lãnh và thanh toán. Hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ và thu hồi nợ xấu cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực.

MBS cho rằng trong những năm tới, động lực thu ngoài lãi của VietinBank sẽ tiếp tục đến từ phí dịch vụ liên quan đến tín dụng, thanh toán, bảo hiểm phi nhân thọ và các dịch vụ quản lý tài sản dành cho khách hàng thu nhập cao.

Đáng chú ý, MBS nhận định VietinBank có thể ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường trong quý II/2026 từ thương vụ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower.

Theo báo cáo, dự án được khởi công từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD. Đến cuối năm 2025, giá trị xây dựng cơ bản dở dang liên quan dự án này vào khoảng 5.000 tỷ đồng. Ngân hàng hiện đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng.

MBS tiếp tục duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu CTG, đồng thời đưa ra giá mục tiêu 50.900 đồng/cổ phiếu, phản ánh kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận ổn định và chất lượng tài sản tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu ngành ngân hàng.



Chốt phiên ngày 6/7, mã CTG đi ngang so với phiên liền trước, tuy nhiên thanh khoản ghi nhận sự cải thiện với khối lượng khớp lệnh đạt 10,59 triệu cổ phiếu, tăng khoảng 47% so với mức 7,21 triệu cổ phiếu của phiên 5/7.