VietinBank được chấp thuận phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 77.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank; HoSE: CTG) tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,63%. Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến sẽ tăng từ gần 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2025 – quý I/2026.

Đây là phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và được Hội đồng Quản trị VietinBank phê duyệt trước khi trình cơ quan quản lý.

Theo VietinBank vốn điều lệ là cơ sở để xác định giới hạn đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn, cơ sở xác định giới hạn cấp tín dụng. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là điều kiện tiên quyết để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng giới hạn cấp tín dụng, giới hạn đầu tư.

Từ đó tăng cường khả năng cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần thúc đấy tăng trưởng của nền kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô như định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng cho biết vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của VietinBank với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Theo đó, vốn tăng thêm được sử dụng cho một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác của VietinBank.

Ngoài kế hoạch tăng vốn trên, trước đó, ngân hàng còn kế hoạch tăng vốn điều lệ qua phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2023 (12.565 tỷ) và năm 2024 (gần 15.600 tỷ). Nếu triển khai xong tất cả các kế hoạch nêu trên, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên hơn 105.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2024, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của VietinBank đạt 24.259 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại là gần 15.597 tỷ đồng. Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ cần sự phê duyệt cơ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến sẽ là 15.597 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 29.535 tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ nhờ động lực tăng trưởng đến từ hoạt động khác và chứng khoán kinh doanh. Với kết quả này, ngân hàng xếp thứ hai trong bảng xếp hạng lợi nhuận, sau Vietcombank.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của VietinBank tăng thêm 15,8% so với đầu năm, đạt hơn 2,76 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng thêm 15,6%, đạt số dư 1,99 triệu tỷ đồng. Ngân hàng cũng nâng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng lên 38.336 tỷ đồng, tăng 4,6%.

Số dư nợ xấu của VietinBank tăng gần 1,7%, lên 21.722 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,09%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 176,5%.

Về triển vọng lợi nhuận, trong báo cáo phân tích về VietinBank, các chuyên gia Chứng khoán MB (MBS) ước tính cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế VietinBank đạt 38.271 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Năm 2026, ước thu về 48.434 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 26,6%.



Trong đó, thu nhập lãi thuần ước đạt 61.986 tỷ đồng trong năm 2025, giảm 0,7% so với cùng kỳ. Sang năm 2026, dự phóng ở mức 76.770 tỷ, tăng 23,9%. Trong khi đó, mảng thu nhập thuần ngoài lãi ước thu về lần lượt 20.014 tỷ và 22.598 tỷ trong năm 2025 và 2026, tương ứng tỷ lệ tăng là 2,6% và 12,9%.



MBS dự báo rằng, các động lực chính của thu nhập ngoài lãi của ngành ngân hàng trong hai năm tới vẫn là thu nhập từ phí và tăng tốc thu hồi nợ xấu do những trở ngại liên quan đến hoạt động banca và sự biến động của thị trường ngoại hối và chứng khoán do môi trường vĩ mô toàn cầu khó lường. Thu nhập từ thu hồi nợ xấu trong năm 2025 ước tính đạt khoảng 9.000 tỷ đồng.