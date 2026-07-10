Vietnam Airlines điều chỉnh nhiều chuyến bay do ảnh hưởng của bão Ba Vì

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, do ảnh hưởng của bão Ba Vì tại khu vực Đài Loan (Trung Quốc), một số chuyến bay đến và đi từ khu vực này phải điều chỉnh kế hoạch để bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay gồm: VN578 Hà Nội - Đài Bắc ngày 10/7; VN579 Đài Bắc - Hà Nội ngày 10/7; VN570 TP.HCM - Đài Bắc ngày 11/7 và VN571 Đài Bắc - TP.HCM ngày 11/7.

Do ảnh hưởng của bão Ba Vì tại khu vực Đài Loan (Trung Quốc), Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch bay.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay gồm: VN586 Hà Nội - Cao Hùng ngày 10/7, VN580 TP.HCM - Cao Hùng ngày 10/7 lên sớm 1 tiếng. Các chuyến bay VN587 Cao Hùng - Hà Nội và VN581 Cao Hùng - TP. Hồ Chí Minh ngày 11/7 sang khai thác sớm hơn vào ngày 10/7.

Vietnam Airlines dự kiến bố trí tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 trên các chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Bắc trong ngày 11 - 12/7 nhằm tăng khả năng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, một số chuyến bay đến và đi từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng do kế hoạch khai thác phải điều chỉnh.

Trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác do thời tiết xấu, Hãng hàng không quốc gia rất mong nhận được sự thông cảm và phối hợp của hành khách.

Vietnam Airlines lưu ý hành khách luôn tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên, đặc biệt thắt chặt dây an toàn khi có tín hiệu bật sáng và trong suốt thời gian bay khi được khuyến cáo.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến và đi từ các sân bay trên trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin về lịch bay trên website www.vietnamairlines.com và Fanpage Facebook Vietnam Airlines.

