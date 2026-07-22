Vietnam Airlines "rót tiền" mua 19 máy bay Boeing 737 MAX 8

Các thỏa thuận diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Farnborough International Airshow 2026, theo đó, Vietnam Airlines sẽ nhận 10 chiếc từ SMBC Aviation Capital, 4 chiếc từ Avolon Aerospace Leasing Limited và 5 chiếc từ Phoenix Aviation Capital (do AIP Capital quản lý).

Vietnam Airlines cho biết, trong bối cảnh các nhà sản xuất máy bay vẫn còn lượng đơn hàng tồn đọng lớn, thời gian giao kéo dài và thị trường cho thuê cạnh tranh gay gắt, việc Vietnam Airlines hợp tác với ba công ty cho thuê máy bay và tiếp nhận toàn bộ máy bay trong năm 2028 thể hiện sự chủ động trong chiến lược phát triển của Hãng.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Các thỏa thuận mới nâng tổng số máy bay Boeing 737 MAX 8 trong kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines lên 69 chiếc, gồm 50 chiếc đầu tư và 19 chiếc thuê khai thác.

Đây là một trong những kế hoạch đầu tư đội máy bay lớn nhất trong lịch sử Hãng, tạo nền tảng mở rộng mạng đường bay, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong dài hạn.

Thông tin về kế hoạch này, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết: "Các thỏa thuận hôm nay đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong chiến lược đầu tư đội bay của Vietnam Airlines".

"Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho nhu cầu phát triển trong những năm tới mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng Hãng hàng không Quốc gia hiện đại, hoạt động hiệu quả và có năng lực cạnh tranh cao, qua đó phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực hàng không theo tinh thần Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị", ông Hòa nhấn mạnh.

Được biết, Boeing 737 MAX 8 là dòng máy bay thân hẹp thế hệ mới, giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải carbon so với thế hệ trước.

Máy bay được thiết kế với khoang hành khách hiện đại, không gian chứa hành lý rộng hơn, phù hợp khai thác các đường bay nội địa và quốc tế tầm ngắn, tầm trung.

Ký kết các thỏa thuận tại Farnborough International Airshow 2026, một trong những triển lãm hàng không và hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới, giúp thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Vietnam Airlines với các công ty cho thuê máy bay hàng đầu, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Hãng.

Việc tiếp tục đầu tư đội bay hiện đại tạo nền tảng để Vietnam Airlines mở rộng năng lực khai thác, phát triển mạng bay và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Qua đó, Vietnam Airlines tăng cường kết nối các vùng miền trong nước với khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.