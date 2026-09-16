Vietnam Water Week 2026: Ngành Nước chuyển từ số hóa sang quản trị bằng dữ liệu

Quản lý ngành bằng dữ liệu

Theo Ban tổ chức, với chủ đề “Chuyển đổi số – Tăng cường khả năng thích ứng của ngành Nước trong kỷ nguyên mới”, sự kiện năm nay tập trung vào một bước chuyển đáng chú ý: đưa dữ liệu, công nghệ và đổi mới mô hình quản trị trở thành công cụ giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành.

Sự kiện diễn ra từ ngày 16-18/9, quy tụ đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, cùng đông đảo hội viên Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA), doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức quốc tế.

Năm nay, Vietnam Water Week có sự tham gia của các đối tác, tổ chức và doanh nghiệp đến từ khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo không gian trao đổi về công nghệ, đầu tư và các mô hình quản trị mới trong lĩnh vực cấp, thoát nước.



Một trong những điểm nhấn của Vietnam Water Week 2026 là cách tiếp cận chuyển đổi số không chỉ dừng ở đầu tư thiết bị hay phần mềm, mà hướng tới sử dụng dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành.

Vietnam Water Week 2026 tiếp tục là điểm kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp ngành nước trong nước và quốc tế. Ảnh: VK

Theo Chủ tịch VWSA Nguyễn Ngọc Điệp, giá trị của chuyển đổi số nằm ở khả năng dự báo sớm, giảm thất thoát nước và tiêu hao năng lượng, kiểm soát chất lượng nước, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Cùng với đó, khả năng thích ứng đang trở thành yêu cầu xuyên suốt từ quy hoạch, đầu tư đến vận hành hệ thống. Hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước, ngập lụt và các tình huống khẩn cấp đặt ra yêu cầu các đơn vị cấp nước phải chủ động hơn để duy trì dịch vụ an toàn, liên tục.

Đây cũng là lý do các chủ đề về chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thất thoát, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tái sử dụng nước và kinh tế tuần hoàn được đặt trong cùng một không gian thảo luận tại sự kiện.



Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch VWSA. Ảnh: VK

Theo ông Nguyễn Ngọc Điệp, sức mạnh của một hội nghề nghiệp không chỉ nằm ở số lượng hội viên mà còn ở khả năng kết nối và tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Với doanh nghiệp, sự kiện hướng tới kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Với cơ quan quản lý, đây là kênh để phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách, trong đó có Luật Cấp, Thoát nước.

Ở cấp độ quốc tế, VWSA đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất hơn, không chỉ dừng ở trao đổi, giới thiệu công nghệ hay ký kết ghi nhớ, mà hướng tới chuyển giao công nghệ phù hợp, đào tạo nhân lực và triển khai các dự án có kết quả đo đếm được.

250 gian hàng, 180 tổ chức và doanh nghiệp

Tại Vietnam Water Week 2026, khu triển lãm chuyên ngành rộng gần 4.000 m² quy tụ 180 tổ chức, doanh nghiệp với 250 gian hàng, giới thiệu công nghệ, thiết bị và giải pháp trong các lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước cấp – nước thải, tự động hóa, quản trị dữ liệu và vận hành thông minh.

Các giải pháp về giảm thất thoát nước, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon, tái sử dụng nước, xử lý môi trường và công nghệ xanh cũng được giới thiệu, phản ánh xu hướng ngành Nước ngày càng gắn chặt với các mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Bên cạnh triển lãm là chuỗi diễn đàn, tọa đàm và diễn đàn kỹ thuật mở với sự tham gia của cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Các nội dung trọng tâm gồm chuyển đổi số ngành Nước; thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động nguồn lực tư nhân và PPP; phát triển nguồn nhân lực; bình đẳng giới trong doanh nghiệp ngành Nước; kết nối doanh nghiệp (B2B) và trao đổi công nghệ.

Qua đó, Vietnam Water Week 2026 được định vị không chỉ là diễn đàn chuyên môn mà còn là điểm kết nối giữa chính sách, công nghệ, đầu tư và hợp tác quốc tế.



Bước sang năm thứ 5, Vietnam Water Week 2026 diễn ra trong thời điểm ngành Nước đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh về công nghệ, mô hình quản trị và năng lực thích ứng. Những thảo luận và kết nối tại sự kiện vì vậy không chỉ hướng tới việc tiếp cận công nghệ mới, mà còn đặt vấn đề quan trọng hơn: làm thế nào để công nghệ, dữ liệu và nguồn lực đầu tư được chuyển hóa thành năng lực vận hành hiệu quả, dịch vụ an toàn và khả năng ứng phó tốt hơn trước những biến động mới.