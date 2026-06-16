Vietravel Airlines muốn mua thêm 7 tàu bay, mở đường bay Hà Nội – Buôn Ma Thuột, Cam Ranh

Vietravel Airlines thuộc hệ sinh thái T&T Group đặt tham vọng chạm mốc 50 tàu bay vào năm 2030. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên, Vietravel Airlines đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn các thủ tục pháp lý liên quan đến kế hoạch điều chỉnh quy mô Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam.

Cụ thể, Vietravel Airlines đề xuất nâng quy mô đội tàu bay lên tối đa 50 chiếc vào năm 2030, bao gồm tàu bay thân hẹp, thân rộng và các chủng loại phù hợp với định hướng khai thác; đồng thời tăng vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu phát triển đội tàu. Vietravel Airlines hiện nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn T&T Group trong quá trình tái cơ cấu và củng cố hoạt động.



Hãng hàng không Vietravel Airlines.

Để mở rộng mạng bay, cạnh tranh với các hãng hàng không nội địa trong giai đoạn cao điểm hè 2026, Vietravel Airlines thông báo chính thức khai thác đường bay Hà Nội – Buôn Ma Thuột vào ngày 15/6 vừa qua.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết, chuyến bay mang số hiệu VU1213 thực hiện hành trình Hà Nội – Buôn Ma Thuột với 220 hành khách đã hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột vào lúc 14h20. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên của Vietravel Airlines trên tuyến mới kết nối Thủ đô với thủ phủ của Tây Nguyên.

Cùng ngày, Vietravel Airlines cũng khai thác trở lại hành trình Hà Nội – Cam Ranh với chuyến bay VU1271.

Với việc khai thác thêm các đường bay, Vietravel Airlines đang khẳng định tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ở thị trường quốc tế và năng lực tự chủ vận hành.

Hành khách trên chuyến bay Hà Nội – Buôn Ma Thuột.

Trong tháng 6/2026, Vietravel Airlines đã chính thức mở bán đường bay quốc tế kết nối Tp. Hồ Chí Minh – Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 06/06 và dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ ngày 15/08/2026. Vietravel Airlines cũng triển khai chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) kết nối Hà Nội - Lan Châu – Cam Túc, Trung Quốc từ ngày 20/6.

Chia sẻ thêm về kế hoạch sắp tới, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Vietravel Airlines cho biết: Đường bay kết nối Hà Nội – Buôn Ma Thuột sẽ có tần suất 1 chuyến/ ngày. Đường bay Hà Nội - Cam Ranh có tần suất 2 chuyến/ ngày“.

"Chúng tôi đã đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn khai thác ngay trong giai đoạn cao điểm hè, nhằm cung cấp cho hành khách thêm nhiều sự lựa chọn bay chất lượng với mức chi phí tối ưu”, đại diện Vietravel Airlines nhấn mạnh.

Hiện, Vietravel Airlines cũng đang chủ động tăng tần suất khai thác trên các chặng bay nội địa trọng điểm.

Cụ thể, Vietravel Airlines tăng cường phục vụ chặng trục Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh với tần suất lên đến 5 chuyến/ngày. Các đường bay kết nối đến các thành phố du lịch biển và trung tâm kinh tế lớn bao gồm TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, Hà Nội – Đà Nẵng và Hà Nội – Cam Ranh cũng được nâng hiệu suất khai thác lên 2 chuyến/ngày, đảm bảo hành khách luôn có những khung giờ bay linh hoạt và thuận tiện nhất.

