Vietravel Airlines sắp mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Thâm Quyến, Trung Quốc

Theo kế hoạch khai thác, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Thâm Quyến có thời gian bay khoảng 2h50 và được Vietravel Airlines khai thác vào khung giờ bay tối và sáng sớm giúp tối ưu lịch trình, đặc biệt phù hợp với khách công vụ, khách đi hội chợ và khách đoàn.

Việc đưa đường bay vào khai thác trong tháng 8/2026 cũng tạo thêm năng lực kết nối trước chuỗi hoạt động APEC 2026 tại Trung Quốc, trong đó Tuần lễ cấp cao APEC dự kiến được tổ chức tại Thâm Quyến vào tháng 11/2026.

Hãng hàng không Vietravel Airlines.

Lãnh đạo Vietravel Airlines cho biết, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Thâm Quyến cũng là cơ sở để Vietravel Airlines tiếp tục nghiên cứu và xúc tiến khả năng mở rộng mạng đường bay tới các điểm đến tiềm năng khác tại Trung Quốc như Trùng Khánh, Côn Minh, Hàng Châu, Nam Kinh... trong thời gian tới.

Cùng đó, việc đưa đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Thâm Quyến vào khai thác không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt giữa hai thị trường, mà còn là một bước đi trong định hướng dài hạn của Vietravel Airlines nhằm từng bước mở rộng mạng bay quốc tế, gia tăng hiện diện tại các thị trường trọng điểm và nâng cao năng lực kết nối Việt Nam với khu vực.

Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Thâm Quyến là đường bay chiến lược giàu tiềm năng, đáp ứng nhu cầu giao thương, đầu tư, du lịch, thăm thân, tham dự hội chợ và tìm kiếm nguồn hàng giữa hai thị trường.

Từ Thâm Quyến, hành khách có thể thuận tiện tiếp cận các trung tâm lân cận như Quảng Châu, Hong Kong (Trung Quốc) và các đô thị trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là điểm đến du lịch và giao thương quan trọng, mà còn là cửa ngõ để du khách Trung Quốc mở rộng hành trình khám phá Việt Nam, tiếp cận các điểm đến được yêu thích như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội thông qua mạng bay và hệ sinh thái du lịch - dịch vụ của Vietravel Airlines cùng các đối tác

Trước đó, ngày 30/7/2026, Vietravel Airlines tổ chức thành công Hội nghị Đại lý tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Sự kiện quy tụ hơn 100 đại lý hàng không, đối tác phân phối và khách mời tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước khi hãng chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) và Thâm Quyến (SZX) từ ngày 15/08/2026.

Hội nghị có sự tham dự của Ông Phạm Chí Cường - Đại diện Thương Vụ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu; Ban Lãnh đạo Vietravel Airlines; đại diện Tổng Đại lý (GSA); các đại lý hàng không, công ty lữ hành, đối tác chiến lược và cơ quan báo chí tại Trung Quốc.

Sự kiện Hội nghị Đại lý tại Thâm Quyến khẳng định quyết tâm của Vietravel Airlines trong việc mở rộng mạng bay quốc tế và tăng cường hiện diện tại thị trường Trung Quốc.

Trên nền tảng đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Thâm Quyến, hãng hướng tới xây dựng hành lang kết nối hai chiều: đưa khách từ Thâm Quyến và Greater Bay Area đến Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành du lịch trọng điểm của Việt Nam; đồng thời mở thêm cơ hội để hành khách Việt Nam tiếp cận các trung tâm công nghệ, sản xuất, thương mại và du lịch tại Trung Quốc.

Đây cũng là cơ sở để Vietravel Airlines tiếp tục nghiên cứu và xúc tiến khả năng mở rộng mạng đường bay tới các điểm đến tiềm năng khác tại Trung Quốc như Trùng Khánh, Côn Minh, Hàng Châu, Nam Kinh... trong thời gian tới.

