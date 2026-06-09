Viettel Post bị HoSE nhắc nhở: Lãi quý I giảm 44%, áp lực hàng chục tỷ nợ xấu chưa xử lý

Viettel Post bị HoSE nhắc nhở do chậm công bố kết quả chào bán cổ phiếu

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở liên quan đến việc chậm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo thông tin từ HoSE, ngày 2/6/2026, cơ quan này mới nhận được văn bản của Viettel Post báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Trong khi đó, đợt chào bán đã hoàn tất từ ngày 8/5/2026.

Căn cứ quy định hiện hành, doanh nghiệp phải công bố thông tin về kết quả chào bán trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Việc gửi báo cáo sau thời hạn quy định khiến Viettel Post bị HoSE đưa ra văn bản nhắc nhở.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của cổ đông.

Liên quan đến đợt phát hành vừa qua, Viettel Post cho biết đã hoàn tất việc phân phối hơn 50,2 triệu cổ phiếu cho 10.175 cổ đông tính đến ngày 8/5/2026, tương ứng 98,24% tổng số cổ phiếu chào bán.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp huy động được gần 502,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong quá trình chào bán, số tiền thực thu còn hơn 502 tỷ đồng.

Đợt phát hành cũng giúp Viettel Post nâng vốn điều lệ từ mức 1.217,8 tỷ đồng lên gần 1.720,3 tỷ đồng.

Viettel Post là đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, hoạt động trong các lĩnh vực chuyển phát trong nước và quốc tế, logistics cùng các dịch vụ thương mại.

Viettel Post lãi quý I giảm gần 44%,

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.758 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng, từ 4.777 tỷ đồng xuống còn 4.502 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 256 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng so với quý I/2025.

Mặc dù doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên gần 35 tỷ đồng, gấp gần hai lần cùng kỳ, song áp lực chi phí đã bào mòn đáng kể hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quý, chi phí tài chính tăng 74% lên hơn 32 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 55% lên gần 42 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 12%, đạt gần 167 tỷ đồng.

Kết quả,, doanh nghiệp báo lãi trước thuế khoảng 51,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 39 tỷ đồng, giảm 43,7% so với quý I/2025.

Đây là một trong những mức lợi nhuận thấp nhất của Viettel Post trong nhiều năm gần đây, cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp logistics này.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Viettel Post đạt 6.938 tỷ đồng, giảm khoảng 580 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, lượng tiền và các khoản tương đương tiền còn gần 292 tỷ đồng, giảm khoảng 58 tỷ đồng. Đáng chú ý, danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ hơn 2.092 tỷ đồng xuống còn 1.840 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm mạnh từ 2.643 tỷ đồng xuống còn 2.146 tỷ đồng. Riêng khoản phải thu khách hàng giảm gần 594 tỷ đồng, xuống còn 1.575 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng mạnh từ 153 tỷ đồng lên gần 336 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 120%.

Nguồn BCTC

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, tại thời điểm ngày 31/3/2026, Viettel Post ghi nhận một số khoản công nợ được xếp vào nhóm nợ xấu với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý có khoản phải thu từ CTCP Lilama 3 trị giá 740 triệu đồng, CTCP Tập đoàn An Phát hơn 1,55 tỷ đồng, Công ty Xuất nhập khẩu Ningbo Wu-Sheng khoảng 566 triệu đồng cùng một số khoản phải thu từ các cá nhân và đối tác khác.

Riêng khoản nợ của ông Lê Trung Dũng có giá gốc hơn 1,18 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đánh giá giá trị có thể thu hồi gần 593 triệu đồng. Ngoài các khoản nợ đã được nêu cụ thể, Viettel Post còn ghi nhận các khoản nợ xấu thuộc nhóm đối tượng khác với giá gốc hơn 28,76 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý I, tổng nợ phải trả của Viettel Post ở mức 5.183,5 tỷ đồng, giảm hơn 567 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1.347 tỷ đồng xuống còn 1.221 tỷ đồng. Nợ vay và thuê tài chính dài hạn cũng giảm từ gần 503 tỷ đồng xuống còn khoảng 450 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quy mô nợ phải trả hiện vẫn chiếm khoảng 74,7% tổng nguồn vốn, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 1.755 tỷ đồng. Như vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Viettel Post vẫn ở mức khoảng 3 lần.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu gần như không thay đổi đáng kể so với đầu năm, giảm nhẹ từ 1.768 tỷ đồng xuống còn 1.755 tỷ đồng.