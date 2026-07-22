Vinacafé Biên Hòa: Lợi nhuận quý II đi lùi, nợ vay ngắn hạn nhảy vọt

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) ghi nhận sự sụt giảm ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh, từ doanh thu, lợi nhuận gộp đến lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, doanh thu thuần tại Vinacafé Biên Hòa giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước xuống 613,1 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 3,3%, xuống còn 484,8 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 4,5%, còn 128,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng giảm mạnh 63,6%, từ 25,8 tỷ đồng của cùng kỳ xuống còn 9,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản chi phí tiếp tục tăng, với chi phí tài chính tăng 20% lên 3 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 14,3% lên 702,1 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,9%, đạt 5,3 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Vinacafé Biên Hòa ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 103,1 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, đây vẫn là quý thứ tám liên tiếp doanh nghiệp duy trì mức lợi nhuận trên 100 tỷ đồng.





Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vinacafé Biên Hòa đạt 1.274,3 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ.

Mảng cà phê và thức uống không cồn tiếp tục đóng góp lớn nhất với 1.081,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 4,6%, trong khi doanh thu từ các hoạt động khác tăng 10%, đạt 193 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế sau nửa đầu năm đạt 215,3 tỷ đồng, giảm 13,6%.

Năm 2026, Vinacafé Biên Hòa xây dựng hai kịch bản kinh doanh.

Trong kịch bản tốt nhất, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 3.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 520 tỷ đồng. Với phương án thấp hơn, hai chỉ tiêu này lần lượt là 2.900 tỷ đồng và 490 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 41% kế hoạch theo phương án cao. Nếu tính theo phương án thấp, tỷ lệ thực hiện đạt khoảng 43,9% đối với cả doanh thu và lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vinacafé Biên Hòa đạt 1.793,2 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm. Động lực tăng chủ yếu đến từ lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng 58,8%, lên 123,7 tỷ đồng, cùng với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên 497,7 tỷ đồng và 482,1 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 34,6%, còn 271 tỷ đồng.

Ở phần tài sản dài hạn, doanh nghiệp ghi nhận 415,5 tỷ đồng, tăng 25,8%. Trong đó, tài sản cố định tăng lên 251 tỷ đồng, còn tài sản dở dang dài hạn đạt 114,6 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm 9,1%, xuống còn 441 tỷ đồng. Dù phải trả người bán và chi phí phải trả đều giảm so với đầu năm, dư nợ vay ngắn hạn lại tăng gấp 2,6 lần, từ 51,2 tỷ đồng lên 134,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 21/7, VCF giao dịch quanh mức 299.800 đồng/cổ phiếu, tăng 3,34% so với kết phiên liền trước.